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Ampute Spor Takımı İçin Gebze’de Sponsorluk İmzaları Atıldı

Gebze Belediyesi ile Gebze Gücü Engelliler Spor Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşmasını imzalayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sporcularımız 2021-2022 sezonunda oynayacakları lig maçlarında Gebze Belediyesi formasıyla ve Gebze Belediyesi Ampute Spor Takımı adı altında sahada mücadele edecek. Hayırlı olsun” dedi.

Ampute Spor Takımı İçin Gebze'de Sponsorluk İmzaları Atıldı

02 Ekim 2021 Cumartesi 22:01


 

Başkan Büyükgöz imzayı attı. Gebze Belediyesi ile Gebze Gücü Engelliler Spor Kulübü arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Kent meydanında bulunan başkanlık makamında düzenlenen törende Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlenen sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Spor kulübü yöneticileri ve sporcuların da hazır bulunduğu imza töreni sonrası bir açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Gücü Engelliler Spor Kulübümüz ile sponsorluk anlaşmamız imzalamak üzere bir aradayız. Kısmet olursa sporcularımız 2021-2022 sezonunda oynayacakları lig maçlarında Gebze Belediyesi formasıyla ve Gebze Belediyesi Ampute Spor Takımı adı altında sahada mücadele edecek. Her biri birbirinden kıymetli sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı.








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