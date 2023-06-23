Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Müsabakaları Tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu 1. Bölge Grup Hokey Müsabakaları'na Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Amasya, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Bolu, İstanbul, Çorum illeri katıldı.

18-23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen mücadeleler sonunda erkeklerde Manisa, İstanbul Anadolu, Amasya ve Kocaeli illeri Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kızlarda ise Amasya, Bolu, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ödül törenine katılan Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün, Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan ve Hokey Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Serkan Şen, dereceye giren sporcuların ödülleri takdim etti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Emrah Yüksel Babuşçu, "8-23 Haziran 2023 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Bölge Hokey Müsabakaları yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Katılım gösteren illerimize teşekkür eder, başarı elde eden illerimizi tebrik ederiz" dedi.

İHA