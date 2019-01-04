Anibal Rüzgarı Devam Ediyor

Gebzemizi sporun her dalında başarıyla temsil eden temsilcimiz Anibal Anadolu Lisesi, Kocaeli ili genelinde liselerarası Futsal ve Hentbol karşılaşmalarında rakiplerine fark atarak galibiyet serilerine devam ediyor.

Temsilcimiz Anibal Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Gökhan Duman’ın çalıştırdığı Erkek Futsal takımı ve Erkek Hentbol takımları rakiplerini tek tek yenerek adım adım Kocaeli Şampiyonluğuna gidiyor.

Hentbol Genç Erkekler Grup müsabakalarında Derince Kapalı Spor salonunda yapılan müsabakada rakibi Yarımca Anadolu Lisesini 23-5 gibi farklı skorla yenerek üçte üç yaptı.Hentbol takımı bu skorla yarı finale yükseldi. Aynı gün Hasan Gemici Spor Salonunda yapılan Futsal müsabakasında ise Karamürsel Anadolu Lisesini 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Okul Müdürü Turan ATİLLA alınan sonuçlardan son derce memnun olduğunu ve hedeflerinin Türkiye’de dereceye girmek olduğunu belirterek emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenimizi ve öğrencilerimiz tebrik ediyorum, dedi.