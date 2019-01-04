banner400
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anibal Rüzgarı Devam Ediyor

Gebzemizi sporun her dalında başarıyla temsil eden temsilcimiz Anibal Anadolu Lisesi, Kocaeli ili genelinde liselerarası Futsal ve Hentbol karşılaşmalarında rakiplerine fark atarak galibiyet serilerine devam ediyor.

Anibal Rüzgarı Devam Ediyor

04 Ocak 2019 Cuma 13:34

banner401

Temsilcimiz Anibal Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Gökhan Duman’ın çalıştırdığı Erkek Futsal takımı ve Erkek Hentbol takımları rakiplerini tek tek yenerek adım adım Kocaeli Şampiyonluğuna gidiyor.

Hentbol Genç Erkekler Grup müsabakalarında Derince Kapalı Spor salonunda yapılan müsabakada rakibi Yarımca Anadolu Lisesini 23-5 gibi farklı skorla yenerek üçte üç yaptı.Hentbol takımı bu skorla yarı finale yükseldi. Aynı gün Hasan Gemici Spor Salonunda yapılan Futsal müsabakasında ise Karamürsel Anadolu Lisesini 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Okul Müdürü Turan ATİLLA alınan sonuçlardan son derce memnun olduğunu ve hedeflerinin Türkiye’de dereceye girmek olduğunu belirterek emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenimizi ve öğrencilerimiz tebrik ediyorum, dedi.

banner402
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, KASKF’nin 33’üncü yılını kutladı Büyükakın, KASKF’nin 33’üncü yılını kutladı
Anibal Anadolu Lisesi Boş Geçmiyor Anibal Anadolu Lisesi Boş Geçmiyor
Darıca GB Kupaya Veda Etti Darıca GB Kupaya Veda Etti
Cemil Meriç'te Hemsball Cemil Meriç'te Hemsball
Darıca Tur İçin Sahaya Çıkacak Darıca Tur İçin Sahaya Çıkacak
28 bin 8 çocuğa spor eğitimi 28 bin 8 çocuğa spor eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükakın, KASKF’nin 33’üncü yılını...
Büyükakın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 33’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı

Haberi Oku