Arapçeşme Spor Altyapıda Farklı Çalışıyor

Arapçeşme Spor Kulübü yöneticisi ve Antrenörü Serkan Malkoç yaptığı açıklamada;1990 yılında kurulan kulübümüz, Erkeklerde U11-U12-U13-U14-U15-U16-U17 Lig kategorilerinde müsabakalara katılıyor, 150 öğrenciye alt yapıda hizmet veriyoruz. Amacımız Gençlere ruh ve beden sağlığı için spor yapılması gerektiğini anlatarak sporu sevdirmek, okullarda spor araç gereçlerini çoğaltmak ve mahalli spor müsabakaları organize etmek amacıyla faaliyet yürütmektedir. Hayat boyu spor yapmayı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı enerjisini yeşil sahalarda atmayı amaçlarken önce ahlak ve maneviyat ilkeleriyle domaltılmış, dürüst, saygılı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

2021-2022 yılında ilk ve tek kadın futbol takımını kurduk ve liglere katıldık, yeni kurulmamıza rağmen iyi sonuçlar aldık. Kızlarımız kısa zamanda büyük gelişimler sağladı. Kadın futbol takımımızda 80 kız öğrencimiz bulunmakta. Kadın futbolunda U13 U15 U17 ve A takım bütün kategorilerde liglere katılıyoruz.





Gebze’mizin ismini en iyi şekilde duyura bilmek en iyi şekilde temsil etmek adına Gebze kadın futbol spor Kulübü'nün kurduk. Kulüp başkanımız Göknur Malkoç önderliğinde önümüzdeki yıllarda liglere katılım sağlayacağız, Gebze'de de bir kadın futbol kulübü olduğunu kızlarımızın kilometrelerce uzaklara gitmeden kendi yaşadığı ilçede futbol oynayabileceğini herkese gösterdik., Kendi semti için formasını terletecek bir kadın futbol kulübümüz var. Gebze kadın futbol spor Kulübü’ne Kayıt yaptırmak isteyen Kız Çocuklarımız İçin irtibat numaramız; 0531 790 40 11 dır.





Gebze'de ilk olan kadın futbol kulübü maalesef birçok kurum ve kuruluşlara gitmemize rağmen gerekli desteği bulamadık. Yılmadık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kızlarımıza kulüp odası tahsis, malzeme yardımı tahsisi noktasında Resmi ve Gayri resmî kurumlarımızdan destek istiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen başta Göknur Malkoç, Serkan Malkoç, Eyüp Gem ve ailelerimizin desteğiyle kızlarımızla hep birlikte bütünlük içerisinde büyük bir aile olduk, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Tekraren Kocaeli e Gebze bölgemizden Kızlarımıza maddi ve manevi destek verebilecek devlet büyüklerimizi, kurum ve kuruluşların sponsorluk yardımlarını bekliyoruz.



