Arapçeşme tur attı

Geçtiğimiz sezon 2.Küme Play-Off maçları sonucunda 1.Küme’ye terfi eden mor-yeşilli ekip bu ligde işini şansa bırakmadı ve şampiyon unvanıyla Amatör Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi.

Sezonun son maçında Çayırova Serhatspor’u ağırlayan Arapçeşmespor, 1-1’in rövanşını 83’de Serdar, 89’da ise Hakan’ın attığı gollerle 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. 49 puanla 1.Küme A Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Arapçeşme’nin sevinci görülmeye değerdi. Geçtiğimiz sezon şu günlerde 2.Küme’de mücadele veren Arapçeşmespor şimdi Amatör Süper Lig takımı olarak Gebze spor camiasını selamlamanın gururunu yaşadı.