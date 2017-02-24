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Arapçeşme tur attı

Geçtiğimiz sezon 2.Küme Play-Off maçları sonucunda 1.Küme’ye terfi eden mor-yeşilli ekip bu ligde işini şansa bırakmadı ve şampiyon unvanıyla Amatör Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi.

Arapçeşme tur attı

24 Şubat 2017 Cuma 16:48

Sezonun son maçında Çayırova Serhatspor’u ağırlayan Arapçeşmespor, 1-1’in rövanşını 83’de Serdar, 89’da ise Hakan’ın attığı gollerle 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. 49 puanla 1.Küme A Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Arapçeşme’nin sevinci görülmeye değerdi. Geçtiğimiz sezon şu günlerde 2.Küme’de mücadele veren Arapçeşmespor şimdi Amatör Süper Lig takımı olarak Gebze spor camiasını selamlamanın gururunu yaşadı. 
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