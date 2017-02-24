Sezonun son maçında Çayırova Serhatspor’u ağırlayan Arapçeşmespor, 1-1’in rövanşını 83’de Serdar, 89’da ise Hakan’ın attığı gollerle 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. 49 puanla 1.Küme A Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Arapçeşme’nin sevinci görülmeye değerdi. Geçtiğimiz sezon şu günlerde 2.Küme’de mücadele veren Arapçeşmespor şimdi Amatör Süper Lig takımı olarak Gebze spor camiasını selamlamanın gururunu yaşadı.
Arapçeşme tur attı
Geçtiğimiz sezon 2.Küme Play-Off maçları sonucunda 1.Küme’ye terfi eden mor-yeşilli ekip bu ligde işini şansa bırakmadı ve şampiyon unvanıyla Amatör Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi.
Sezonun son maçında Çayırova Serhatspor’u ağırlayan Arapçeşmespor, 1-1’in rövanşını 83’de Serdar, 89’da ise Hakan’ın attığı gollerle 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. 49 puanla 1.Küme A Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Arapçeşme’nin sevinci görülmeye değerdi. Geçtiğimiz sezon şu günlerde 2.Küme’de mücadele veren Arapçeşmespor şimdi Amatör Süper Lig takımı olarak Gebze spor camiasını selamlamanın gururunu yaşadı.