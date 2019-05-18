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Arif Gülen Basın Toplantısı Düzenledi

Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen, "Derdimiz Türk futboluna Darıca'dan futbolcu kazandırmak." dedi.

Arif Gülen Basın Toplantısı Düzenledi

18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:38

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Gülen, düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları harcamaları, gelirleri ve giderleri faturalarla paylaştı.

Projelerini anlatan Gülen, "Derdimiz Türk futboluna Darıca'dan futbolcu kazandırmak." ifadesini kullandı.

Geçmişte yapılan hatalara değinmeyeceğini vurgulayan Gülen, şunları söyledi:

"Geçmiş geçmişte kaldı. Yapılan hataları şimdi burada tekrar etmek, birilerini suçlamak bu camiaya bir şey katmaz ancak bu kulübü zarara uğratmış, bu camianın üzerinden usulsüz, haksız kazançlar sağlamış her bir rakamı hukuk danışmalarımız ve mali müşavirlerimiz tek tek araştırıyor. Gerekirse bunlar resmiyete de taşınacaktır. Önümüzde bir lisans sorunumuz var. Şu an mevcut borcumuz 3 milyon 107 bin liradır. Uzlaşma yollarını arıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Her ne olursa olsun bu engeli kaldıracağız. Gerekirse şahsım olarak bunu ben yapacağım."

Gülen, profesyonel bir anlayış içerisinde kulübü idare edeceklerine işaret ederek, "Ne belediyelerden ne de kuruluşlardan tek kuruş istemiyoruz. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarından para dilenmeyeceğiz. Onlardan bu bölgeye yatırım yapmalarını, tesis ve bölge gençliğine hizmet etmelerini bekleyeceğiz. Şeffaflık önceliğimiz olacak. Herkes Darıca Gençlerbirliği sitesine girip belgeli gelir gideri görecek. Herkes bizden hesap sorabilecek. Darıca Gençlerbirliği'ne gönül veriliş taraftarlarımızdan alacağımız güç en büyük gücümüz olacaktır." şeklinde konuştu. 



AA
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