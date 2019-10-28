Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca

Kocaeli

'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki 12 kulüpten 53 sporcu katıldı.

Dün başlayan organizasyonun bugünkü müsabakalarında "Advanced Novice", "Junior" ve "Senior" kız ve erkekler kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkan Vekili Orhan Şahin, yönetim kurulu üyeleri Engin Yaşar ve Mahmut Ata Yetişken, onur ve danışma kurulu üyesi Hasan Fehmi Tekelioğlu ve il temsilcisi Vedat Tortumluoglu ile diğer protokol üyelerince verildi.

"Advanced Novice" kızlar kategorisinde Anna Deniz Özdemir birinci, Yağmur Derin Kevinç ikinci, Irmak Yücel üçüncü oldu.

"Advanced Novice" erkekler kategorisinde Efe Çetiz birinciliği elde etti

"Junior" kızlar kategorisinde ilk üç sıra Elifsu Erol, Ceren Karaş ve Fatma Yade Karlıklı'dan oluştu.

"Junior" erkekler kategorisinde Başar Oktar birinci, Alp Töre Ovalıoğlu ikinci sırada yer aldı.

"Senior" kızlar kategorisinde Sıla Saygı birinci olurken, ikinciliği Sinem Kuyucu, üçüncüğü ise İlayda Bayar elde etti.

"Senior" erkekler kategorisinde Burak Demirboğa birinci oldu.