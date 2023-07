Aşin Otomobil ’den Tenis Tutkunlarına Destek!

Sponsorluk kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Farklı mecralarda boy göstermek, özellikle sportif faaliyetlerin bir parçası olabilmek bize büyük gurur veriyor. Aşin Otomobil sadece klasik otomobil alım-satım ve servis hizmeti sağlayan bir kurumdan çok daha fazlasını barındırıyor. Müşterilerimize verdiğimiz profesyonel hizmetin yanı sıra hayatın içinde farklı misyonları ve vizyonları da üstlenen bir kurumuz. Ayrıca kurucu ortağımız rahmetli Kemal Erdem’in tenise olan sevgisinden ve bu turnuvanın onun adına atfedilmiş olması sebebiyle de kurum olarak daha da gururlanıyoruz.” dedi.





Otomotiv sektörüne değer katma hedefiyle yola çıkan Aşin Otomobil, sponsorluk faaliyetleri çerçevesinde Zekeriyaköy Spor Kulübü’nde, Kemal Erdem T100 Tenis Turnuvası’nın sponsoru olarak etkinliğe ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 18-75 yaş aralığında bulunan 200’den fazla sporcu katılım gösterdi. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, sporun her alanına son derece saygı duyduklarını ve her branşı desteklediklerini belirtirken, tenisin ayrı bir yeri olduğunun altını çizdi.





“Önce, geleceğin sporcuları çocuklarımızı önemsiyoruz”

Zekeriyaköy Spor Kulübü’nün 8-18 Haziran tarihlerinde düzenlediği Kemal Erdem T100 Tenis Turnuvası’na sponsor olmalarına ilişkin konuşan Erdem, “Faaliyet konumuz dışında, spor alanında boy göstermek bize büyük gurur veriyor. Sporda her branşın elbette destekçisiyiz. Özellikle tenisin bizde ayrı bir yeri var. Çocuklarımıza her spor dalının önemli olduğunu aşılamak gerekiyor. Özellikle tenisin 80 yaşına gelinse dahi sağlık koşulları el verdiği müddetçe yapılabilecek bir spor branşı olduğunu çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Bu sebeple Zekeriyaköy Spor Kulübü’nü ayrıca destekliyoruz. Kulübün ana hedefi, sahip oldukları tüm imkanları önce çocuklara ve her yaştan tüm tenis severlere sağlayarak geleceğe daha fazla sporcu bir nesil yetiştirmek. Tenisin bizim için farklı bir noktada bulunmasının bir diğer sebebi ise kurucu ortağımız rahmetli Kemal Erdem’in de tenise karşı sevgisinin büyük olmasından kaynaklanıyor. Spor alanındaki bu desteklerimize devam edeceğiz. Bu hareketimizin diğer sektör temsilcilerini de teşvik etmesini temenni ediyoruz.” dedi.