

GEBZESPOR TARAFTARLARI DERNEĞİ & BAĞIMSIZ ESKİÇARŞI TARAFTAR TOPLULUĞU

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı. “Bizler aramızda; öğretmen, avukat, üniversite öğrencisi, patron, işçi vb. birçok halk konumundan kişilerin bulunduğu bir topluluğuz. Senelerdir süregelen bir geleneği devam ettirip Gebze’mizi yurdun dört bir yanına duyurmaya ve tanıtmaya çalışmaktayız. Gebzespor için her zaman elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğimizden kimsenin bir şüphesi olmasın. Ancak çalışmalarımıza destek olması gereken şahıslar, kurum veya kuruluşlar tam aksine köstek olmaya devam etmektedir. Bunun en büyük örneği; 22.01.2017 Pazar günü Gebze Alaettin Kurt Spor Kompleksi’nde oynanan Gebzespor - Ergene Velimeşespor müsabakasının son düdüğünün ardından emniyet güçlerinin bizlere karşı olan ön yargılı tutumudur. Asla yılmayacağız , yıkılmayacağız. Hukukun bizlere tanıdığı kanun ve haklarla bu tutumlara karşı asla sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz” RefikSıla GÜVENÇ