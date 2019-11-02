SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atıcılar Bursa ve Konya’dan madalyalar ile döndü

Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı atıcılar Bursa’da ve Konya’da düzenlen turnuvalardan başarı ile ayrıldılar.

Atıcılar Bursa ve Konya'dan madalyalar ile döndü

02 Kasım 2019 Cumartesi 12:58

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu başarılı Atıcılar Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap turnuvalarından 4 altın 1 gümüş madalya ile döndüler.

 

TRAPTAN 4 MADALYA

Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap Cumhuriyet Kupası’nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu atıcılar başarılı mücadeleler gerçekleştirdi. Serdağ Saadet Kandıra büyük bayanlarda, Süleyman Güvercin genç erkeklerde, Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda 1. olmayı başardı. Öte yandan Büyük erkekler takımı ise 2. oldu. Bu sonuçlar ile mavi beyazlı sporcular turnuvayı 3 altın 1 gümüş ile tamamladılar.

 

SÜHA’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda ise yıldızlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtsporlu Süha Güray 75/66 isabetli atış yaparak hem turnuva şampiyonu hem de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sonuçla başarılı sporcu gelecek için umut verdi.








 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Türkmenistan'ı 4-3 yendi Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Türkmenistan'ı...
Judocular olimpiyat için hazırlandı Judocular olimpiyat için hazırlandı
Spor okulları kayıtları devam ediyor Spor okulları kayıtları devam ediyor
Karateciler dünya şampiyonasından 2 gümüşle döndü Karateciler dünya şampiyonasından 2 gümüşle...
KAMADER’İN SAZAN BALIĞI ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR KAMADER’İN SAZAN BALIĞI ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
Başkan Büyükgöz’den Amatör Spora Destek Başkan Büyükgöz’den Amatör Spora Destek
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Türkmenistan'ı...
Futsal Milli Takımı, Türkmenistan ile yaptığı hazırlık maçını 4-3 kazandı.

Haberi Oku