Atıcılar Bursa ve Konya’dan madalyalar ile döndü

Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı atıcılar Bursa’da ve Konya’da düzenlen turnuvalardan başarı ile ayrıldılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu başarılı Atıcılar Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap turnuvalarından 4 altın 1 gümüş madalya ile döndüler.

TRAPTAN 4 MADALYA

Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap Cumhuriyet Kupası’nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu atıcılar başarılı mücadeleler gerçekleştirdi. Serdağ Saadet Kandıra büyük bayanlarda, Süleyman Güvercin genç erkeklerde, Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda 1. olmayı başardı. Öte yandan Büyük erkekler takımı ise 2. oldu. Bu sonuçlar ile mavi beyazlı sporcular turnuvayı 3 altın 1 gümüş ile tamamladılar.

SÜHA’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda ise yıldızlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtsporlu Süha Güray 75/66 isabetli atış yaparak hem turnuva şampiyonu hem de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sonuçla başarılı sporcu gelecek için umut verdi.

















