Atıcılıkta Türkiye’nin gururu

Gençlere ve alt yapıya yaptığı yatırımlar ile birçok branşta Avrupa ve Dünya arenasında mücadele eden Milli sporcu yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, Atıcılık branşında da yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Büyükşehir Kağıtspor Atıcılık branşı hocaları tarafından 16 yaşında keşfedilen Serhat Şahin, Skeet (Farklı noktalardan, farklı açılarla atış yapılması) büyük erkekler kategorisinde Milli takım adına mücadele eden iki sporcudan biri oldu. Şu anda 27 yaşında olan ve aldığı başarılarla kulübüne gurur yaşatan Şahin, gözünü Avrupa Şampiyonası’na dikti.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ATICILIĞA MERAKLIYDIM”

17 yaşından beri atıcılık sporunu yaptığını belirten Büyükşehir Kağıtspor’un gururu Serhat Şahin; “Skeet büyük erkekler kategorisinde Milli takım adına mücadele eden iki sporcudan birisiyim. Çocukluğumdan beri atıcılığa meraklı biriydim. 16 yaşındayken dayım beni ava götürecekti, hava şartları dolaysıyla gidemedik. Sonrada dayım beni Büyükşehir Kağıtspor’un atış poligonuna getirdi. Burada atış yaparken her attığımı vurunca Kağıtsporlu eğitmenlerin dikkatini çektim. Benim iyi bir atıcı olabileceğimi söylediler ve beni Kağıtspor ailesinin içine kattılar. Spora başlangıcım bu şekilde gerçekleşti” dedi.

“İKİNCİ YILIMDA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİM”

Spora ilk başladığı yıllarda gençlerde mücadele ettiğini kaydeden Şahin” O yıllarda milli takıma giremedim bu beni daha çok çalışmaya itti. Büyük erkeklere yükseldiğim birinci yılımda Türkiye Klasman Şampiyonu oldum. İkinci yılımda ise milli takıma girmek nasip oldu. Çalışmalarımızın meyvesini almış olduk. Skeet dalında büyük erkeklerde ülkemizi temsil eden 2 sporcu var. Kağıtspor sayesinde 2 sporcudan biri de ben oldum” şeklinde konuştu.

“BAŞARIYA GİDEN YOL ÇALIŞMAKTAN GEÇİYOR”

Haftada 5 gün antrenman yaptığını kaydeden Şahin” Günde 150 fişek atıyorum, başarıya giden yol çok çalışmaktan geçiyor. Ben de buna inanıyorum ve çalışmalarımı artırarak devam ediyorum. Milli takımda da çalışmalarımız hız kesmiyor. Eylül ayında İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılacağım. Orada iyi bir puan alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Ekim ayında Çin’de düzenlenecek Ordulararası Dünya Şampiyonası var. O dönemde asker olduğum için oraya katılıp ülkemi en iyi şeklide temsil edeceğim inşallah. Bunun ardından 2024 Olimpiyatları için kota çalışmalarına şimdiden başlayacağım” şeklinde konuştu.

“KAĞITSPOR SAYESİNDE BU SEVİYELERDEYİM”

Konuşmasının sonunda Serhat Şahin şunları söyledi; “Benim bugün bu sporda başarılı olmamım en önemli sebebi Kağıtspor ailesidir. Atıcılık pahalı bir spor, Kağıtpor arkamda durduğu için bugün bu seviyelere geldim. Spor hayatımı çok değiştirdi. Bunun için Kağıtspor ailesine ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”