Atletizm Şampiyonasına Yoğun İlgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen Okullar arası spor ligleri kapsamında Okul Sporları Atletizm Şampiyonası yapıldı. 78 takımdan 522 öğrencinin kıyasıya yarıştığı şampiyonaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Atletizm alanında birçok etkinlik yapılırken 2 bin 500 öğrenci ve beden eğitimi öğretmenleri şampiyonaya katıldı.

İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleşen Atletizm Şampiyonasına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar katıldı. Ayrıca İlerleyen saatlerde yapılan ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Zekeriya Özak’ta katılım gösterdi.

YETENEKLİ GENÇLERİMİZİ KEŞFEDİYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir olarak bu tür organizasyonlar yaparak yetenekli gençleri keşfettiklerini ifade etti. Kocaeli’de bulunan diğer kurumların da desteğiyle kentte bir spor kültürü oluşturduklarını belirten Bilgi, “Bugün Atletizm şampiyonası için toplanmış bulunuyoruz. Kentimizde spor kültürü oluşturmak için Büyükşehir olarak ücretsiz spor okulları başta olmak üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde sportif anlamda yetenekli olan gençlerimizi keşfederken diğer gençlerimizde ise bir spor kültürü oluşturuyoruz. Davetimizi kırmayarak katılım gösteren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



AÇILIŞI ÖZEL ATLETLER YAPTI

Öte yandan “21 Mart Dünya Down Sendromlular” günü nedeniyle şampiyonaya katılan özel atletler organizasyona renk kattı. Farkındalık oluşturması amacıyla Down Sendromlu atletler yarışmanın startını verdi.



Bir gün boyunca devam eden Atletizm şampiyonasına geçlerin ilgisi yoğun oldu. 78 takımdan 522 öğrencinin mücadele ettiği şampiyonada günün sonunda derece yapanlar kupa ve madalyalarını aldı. Küçük erkekler ve kızlar, genç erkekler ve kızlar, yıldız erkekler ve kızlar olmak üzere 6 kategoride yapılan yarışlarda derece yapan öğrenciler büyük bir heyecanla ödüllerine kavuştu. 2 bin 500 öğrenci ve öğretmenin katılım gösterdiği şampiyonada geleneksel çocuk oyunları, şişme oyun grupları ve çocuk atletizm parkurları büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyonda derece yapan okullar ise şu şekilde oldu;



KÜÇÜKLER KATEGORİSİ

Küçük kızlar kategorisinde 1. Körfez Nuh Çimento Ortaokulu, 2. Gebze Farabi Ortaokulu 3. ise Darıca Servet Yalçın Ortaokulu oldu. Küçük erkeklerde 1. Başiskele Şehit Emrah Sapa Ortaokulu 2. Kartepe Şehit Piyade Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu, 3. ise Darıca Servet Yalçın Ortaokulu oldu.



GENÇLER KATEGORİSİNDE

Genç kızlar kategorisinde 1. Atılım Anadolu Lisesi olurken 2. Gebze Anibal Anadolu Lisesi 3. İse Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi oldu. Genç erkeklerde ise 1. Kartepe Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 2. Kartepe MTAL 3. ise İzmit Sabancı MTAL oldu.



YILDIZLAR KATEGIRİSİNDE

Yıldız kızlarda 1. Gölcük Atatürk Ortaokulu, 2. Körfez İlimtepe Ortaokulu, 3. İse Gebze Farabi Ortaokulu olurken Yıldız erkeklerde 1. 28 Haziran Ortaokulu, 2. Mustafa Necati Ortaokulu 3. İse Gebze İmamhatip Ortaokulu oldu.