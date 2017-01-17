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Avantajı Kaçırdı!

Arapçeşmespor Takipçilerinin puan kaybettiği haftada avantajı iyi kullanamayan Arapçeşmespor Kavaklı stadında oynanan maçta Hisareyn’e 2-0 yenildi.

Avantajı Kaçırdı!

17 Ocak 2017 Salı 11:25

 Ekibimiz liderlik koltuğunda oturmaya devam etse de lig maratonu kızıştı. 

BEKLENMEDİK YENİLGİ 

1.Küme A grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Arapçeşespor Hisarayn deplasmanında beklenmedik bir yenilgi aldı.Takipçilerinin puan kaybettiği haftada avantajı iyi kullanamayan Arapçeşmespor Kavaklı stadında oynanan maçta Hisareyn’e 2-0 yenildi. İlk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve ikinci yarının hemen başlarında Gökhan’ın golüne engel olamayan temsilcimiz beraberlik golü aradığı dakikalarda kalesinde bir gol daha görüp kritik maçta altında değerinde 3 puan kaybetti. 

31 PUANDA KALDI 

İkinci sıradaki rakibi Kartepe Suadiyespor’un mağlup olmasıyla teselli bulan Arapçeşmespor zirvedeki yerini korurken haftayı galibiyetle kapatan Başiskele Belediyespor’da şampiyonluk yarışına ortak oldu. Kaybettiği haftada liderlik koltuğunda oturmaya devam eden ekibimiz haftayı 31 puanda kapatırken haftayı üzgün kapattı. Arapçeşmespor gelecek hafta Çamlıtepe karşısına çıkmaya hazırlanırken kaybettiği puanları telafi etmeye çalışacak. Refik Sıla GÜVENÇ 

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