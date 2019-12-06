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Avcı Başkanlığa Resmen Aday

Gebzespor taraftarlar Derneği başkanı Recep Avcı, Gebzespor’un kuruluş tarihini anımsatan saat 19.55’de düzenlediği basın toplantısıyla resmen Kulüp Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Avcı Başkanlığa Resmen Aday

06 Aralık 2019 Cuma 08:59

Gebzespor’un içinde bulunduğu kötü süreci düzeltmek adına Gebzespor kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Recep Avcı’yı basın toplantısında, yönetiminde yer alacak isimler de yalnız bırakmadı. Antik Cafe’de gerçekleşen basın toplantısına çok sayıda Gebzespor taraftarı da katılırken, Avcı’ya taraftarlar tam destek verdi.

Son zamanlarda Gebzespor’da yaşanan krizin hepimizi üzdüğünü söyleyen Başkan adayı Recep Avcı, bu yola çıkarken öncelikle taraftarlardan söz istiyorum. Gebzespor’un adının artık kavga ve gürültü ile değil, sevgi ve kardeşlikte anılmasını istiyoruz. Sevgi ve kardeşliği hedeflediğimiz Gebzespor’da, Recep Avcı olarak, Gebzespor başkanlığına adayım. Takımın içinde bulunduğu durumu kanuni olarak, sağduyulu hareket ederek, kimseyi suçlamadan çözeceğiz. Bundan sonra amacımız, Gebzespor’a saygınlığını kazandırmaktır. Bunu da bunu hep beraber başaracağız. ”dedi.


HÜSEYİN DENİZ İLE ANLAŞAMADIK

Kongre kararı için Hüseyin Deniz ile görüşme yaptıklarını söyleyen Recep Avcı, ısrarlarımıza rağmen Hüseyin Deniz kongre kararı almadı. Bu saatten sonra bizim izleyeceğimiz yol delegelerden imza toplayarak, Gebzespor’da yeniden kongre kararı alınmasını sağlayacağız. Karar alınması için ise, 60 üyemizden imza almamız bize yeterli oluyor. Kongre kararı sonrası inşallah kulübü devralarak, bismillah diyerek çalışmalarımıza başlayacağız. ”dedi.

ADAY ÇIKARSA ÇEKİLMEYE RAZIYIZ

Hiç kimseden bir talebimiz olmayacak diye Avcı sözlerine şöyle devam etti, “ Biz bir şeyler yaptıktan sonra onlar bizi görüp beğenecekler. Elimizden geleni takımımız için yapmaya hazırız. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer kulübe iyi bir aday çıkarsa biz adaylıktan çekilmeye de razıyız. Ancak son duruma bakarsak takıma kimse sahip çıkmayacak gibi. O nedenle biz bu takıma sahip çıkacağız. Takımın içinde bulunduğu bütün sorunları, kanuni olarak halledip yolumuza devam edeceğiz.” Dedi.

ÇİĞLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ.

Öte yandan Gebzespor Kulüp Başkan adayı Recep Avcı, yaşanan sıkıntılar nedeni ile tesisleri terk eden futbolcular ile görüşme yaptıklarını belirterek, Çiğli maçında sahada olmaları için görüşmelerimizi yapıyoruz. Çiğli maçına çıkmama gibi bir durum yok. Çıkıp maçımızı oynatacağız.
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