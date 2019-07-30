Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli derece

ZEYNEP AVRUPA ŞAMPİYONU
Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Bu sonuçlarla Zeynep, en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu.
RECEP’TEN BURUK FİNAL
2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi ise üst düzey performans sergileyerek spor severlerin alkışlarını topladı. Finalde Romanyalı rakibine talihsiz şekilde mağlup olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.