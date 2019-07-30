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Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli derece

Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, 2020’de yapılacak olan Olimpiyat oyunlarına emin adımlarla ilerliyor.

Avrupa Şampiyonası'ndan iki önemli derece

30 Temmuz 2019 Salı 11:08

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi Beyazlı judokalar 26-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Genova kentinde yapılan İBSA Judo Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etti. Olimpiyat yolunda ilerleyen sporcular, zorlu turnuvadan başarıyla dönerek büyük beğeni topladı.

 

ZEYNEP AVRUPA ŞAMPİYONU

Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Bu sonuçlarla Zeynep, en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu.

 

RECEP’TEN BURUK FİNAL

2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi ise üst düzey performans sergileyerek spor severlerin alkışlarını topladı. Finalde Romanyalı rakibine talihsiz şekilde mağlup olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.



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