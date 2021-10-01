Ayak Tenisi Turnuvası başvuruları başladı



Spor Festivali ve Sokak Basketbolu organizasyonlarının ardından ilçede şimdide Ayak Tenisi Turnuvası heyecanı yaşanacak. 23-24 Ekim’de gerçekleştirilecek organizasyona Çayırova Stadyumu ev sahipliği yapacak. 4 kişiden oluşacak takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Turnuvayı ilk 3 sırada tamamlama başarısı gösteren takımlar madalya kürsüsüne çıkmaya hak kazanırken ayrıca hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuva üçüncüsü 1000 TL ,ikincisi 2000 TL, turnuva şampiyonu ise 3000 TL hediye çeki kazanacak. Başvuruları süren organizasyona basvuru.cayirova.bel.tr/ Basvuru adresinden kayıt oluşturulabiliyor.



