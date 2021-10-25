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Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyon belli oldu

Çayırova Belediyesi, Ayak Tenisi Turnuvası ile spor etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyon belli oldu

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:46


İki gün süren etkinliğe Akse stadı ev sahipliği yaparken, organizasyon çevre ilçelerden de yoğun ilgi gördü. 84 takımın şampiyonluk için ter döktüğü turnuvada müsabakalar tek maç eleme sistemiyle oynandı. İlk iki maçını kazanan takımlar günün sonunda yollarına devam ederken, kaybeden takımlar turnuvaya havlu attı.
Kıyasıya mücadeleler ikinci günde de hız kesmeden devam ederken, takımlar azaldıkça heyecan seviyesi arttı. Günün sonunda finale çıkma şansını elde eden takımlar Gebze Gençlik ve Pendik Gençlik Spor takımları oldu.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU
Ayak Tenisi turnuvasının ikinci gününde final heyecanı yaşandı. Ara ara yağan yağmur futbol ateşini söndürmezken final maçında kazanan takım final setiyle belirlendi. İlk iki set sonunda birbirlerine üstünlük kuramayan Gebze Gençlik ve Pendik Gençlik Spor takımları 1-1’lik skorla 3. sete uzanırken final setini kazanan Gebze Gençlik Spor şampiyonluk ipini göğüsledi. Şampiyonluk kupasını Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa’nın ellerinden alan Gebze Gençlik Spor aynı zamanda 3000 TL’lik hediye çekinin de sahibi oldu. İkinci Pendik Gençlik Spor 2000 TL hediye çekiye alırken turnuva 3.sü olan ATF takımı 1000 TL ‘hediye çeki kazandı.
Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa turnuvada başarı gösteren takımları tebrik ederken, spor etkinliklerin devamının geleceğinin müjdeledi.



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