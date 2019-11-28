Babalar ve oğulların maçında kazanan sevgi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, yeni eğitim - öğretim dönemine ailelere yönelik yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Bilgievleri öğrencileri geçtiğimiz hafta babalarıyla halı saha maçı yaptı.

BABALAR VE OĞULLARI RAKİP OLDU

Bilgievlerinde devam eden değerler eğitimi çalışmaları kapsamında öğrencilerin babalarına yönelik çalışmalardan biri olan babalar ve oğullarının halı saha müsabakası oldukça renkli geçti. Babalar ve oğullarını karşı karşı getiren müsabakada kazanan sevgi oldu.

EĞLENCELİ ANLAR

Doğu Kışla Gençlik Parkında bulunan halı sahada oynan müsabakada eğlenceli anlar yaşandı. Öğrencilerin babalarıyla hem daha çok vakit geçirebilmeleri hem de kaynaşabilmesi amacıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

BABALAR MUTLU

Vakitlerini çalışarak geçiren babalar ise organizasyondan oldukça memnun. Hem eğlencenin hem de eğitimin kaynağı Bilgievleri’nin eğitim işleyişinde tüm aileyi kapsadığını ifade eden babalar, bu şekilde çocuklarının gelişimini daha kolay takip ettiklerini ifade etti.





