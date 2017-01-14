BAL LİGİNDE ÖZLEM BİTİYOR!

BAL Liginde lige verilen ara sona eriyor. Mor beyazlı ekibimiz Gebzespor yarın saat 14.00’te Hereke deplasmanıyla ligin ikinci yarısına merhaba diyor. Yeni teknik adamı ve Jaba transferiyle adından söz ettiren Gebzespor galibiyet istiyor.

MAÇ 14.00’TE

BAL Liginde lige verilen ara sona eriyor. Bölgesel Amatör ligde yeni yılın ilk karşılaşmaları start alıyor. Mor beyazlı ekibimiz Gebzespor yarın saat 14.00’te Hereke deplasmanıyla ligin ikinci yarısına merhaba diyor. Yeni teknik adamı ve Jaba transferiyle adından söz ettiren Gebzespor galibiyet istiyor. Şampiyonluk yarışında lider Ergene’nin altı puan gerisindeki temsilcimiz deplasmanda kazanarak mutlu bir başlangıç amacında.

HEDEF GALİBİYET

Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran mor beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlarken ekibimiz sezonun ilk yarısında olduğu gibi Hereke Yıldız karşısında kazanarak şampiyonluk umutlarını taze tutmak amacında. Ligde 21 puanı bulunan Gebzespor, dördüncü sırada yer alırken ev sahibi Hereke Yıldız 12 puanla ligde onuncu sırada yer alıyor.



Refik Sıla GÜVENÇ