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Balkan şampiyonlarını konuk etti

Balkan şampiyonlarını konuk etti

Balkan şampiyonlarını konuk etti

29 Mart 2017 Çarşamba 17:33

11 ülkeden 302 sporcunun katılımıyla Sırbistan'da yapılan 19.Büyükler Balkan Karate şampiyonasında Karadağ'ı 3-2 mağlup ederek ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları Başkan Karabacak’ı makamında ziyaret ettiler. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, Sırbistan'da yapılan şampiyonada ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel ile gençlerde son Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan ve antrenörler Başkan Karabacak’ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

ÜLKE SPORUNA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Balkan Kros Şampiyonası’nda elde edilen başarıdan dolayı Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk,  antrenör ve sporcuları tebrik eden Başkan Karabacak, “ülke sporuna desteğimiz artarak devam edecek.” dedi. Başkan Karabacak, “genç sporcularımızı destekler, onlara imkanlar sunar ve başarıyı ödüllendirerek onları motive edersek ben inanıyorum ki Türk sporu önemli yerlere gelecektir. Bunun en güzel örneklerini Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde gördük. Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum.” diyerek genç sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.
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