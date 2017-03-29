Balkan şampiyonlarını konuk etti

11 ülkeden 302 sporcunun katılımıyla Sırbistan'da yapılan 19.Büyükler Balkan Karate şampiyonasında Karadağ'ı 3-2 mağlup ederek ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları Başkan Karabacak’ı makamında ziyaret ettiler. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, Sırbistan'da yapılan şampiyonada ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel ile gençlerde son Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan ve antrenörler Başkan Karabacak’ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
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