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Balkanlardan 2 Altın İle Döndüler

Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı karateciler balkan şampiyonasından altınlar ile döndüler.

Balkanlardan 2 Altın İle Döndüler

02 Mayıs 2019 Perşembe 13:40

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Sırbistan'ın Cacak kentinde 11 ülke 271 sporcunun katılımı ile düzenlenen Uluslararası Balkan Büyükler Karate Şampiyonası’nda milli takımı temsilen katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün karatecileri başarılı sonuçlar aldı. Şampiyonada, Enes Bulut ve Ömer Abdürrahim Özer, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

ÖMER, FARKLI GALİP

Sırbistan’da düzenlenen zorlu şampiyonada tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu Ömer Abdürrahim Özer, şampiyonada 67 kiloda mücadele etti. Finalde Hırvat Rakibini 8-0 yenen Özer, altın madalyayı kazanarak önemli bir başarıyı daha kariyerine eklemiş oldu.

ENES, BİLDİĞİMİZ GİBİ

2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatlarında aldığı bronz madalya ile adını Türk karate tarihine yazdıran Enes Bulut, şampiyonada 75 kg’da mücadele etti. Finalde Bulgar Rakibini 9 -1’lik skorla yenerek altın madalyanın sahibi olan Enes de kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi.

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