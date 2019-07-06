Balkanlardan Darıca’ya iki madalya

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Romanya’nın ev sahipliğinde 2-3 Temmuz’da düzenlenen 49. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda bir altın ve bir gümüş madalya ile döndüler.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Murat Yalçınkaya ve İslam Taşçı Romanya’nın ev sahipliğinde 2-3 Temmuz’da düzenlenen 49. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda 15 ülkeden 300’e yakın sporcuyla yarıştı.

Müsabakalarda Murat Yalçınkaya 3000 metre Su engelli Yarışta 8.52.25 ile şampiyon olurken Bosna Hersek’ten Mrkanovic Belmin 9:05.50 ile ikinci ve İsrail’den Muchie Zemenu 9:08.40 ile üçüncü oldu. Ayrıca bu sonuçla Murat Yalçınkaya Avrupa Gençler Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Etmeye hak kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından İslam Taşçı da 3000 metre yarışmasında İsrailli rakibine kıl payı geçilerek ikinci olmuştur. İslam Taşçı daha önce Avrupa Gençler Şampiyonasının Barajını geçme başarısını göstermişti.