SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Barış Alıcı Kocaelispor'da

Kocaelispor, Samsunspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barış Alıcı Kocaelispor'da

16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:10

  Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor transferlerine durmadan devam ediyor. Yeşil- siyahlılar geçen sene Samsunspor'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Kariyeri boyunca 172 maça çıkan Alıcı, 31 gol atarken 33 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise Samsunspor'da 26 maça çıkan oyuncu 5 gol, 5 asist yaptı. Kocaelispor transfer haberini, “Ailemize hoş geldin Barış Alıcı! Kulübümüz, Samsunspor'dan Barış Alıcı'yı, satın alma opsiyonu ile beraber bir yıllığına kiralamıştır” ifadeleri ile paylaştı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kadın futbol turnuvası büyük heyecana sahne olacak Kadın futbol turnuvası büyük heyecana sahne olacak
Nefes kesen mücadelelere sahne olacak organizasyona sayılı günler kaldı Nefes kesen mücadelelere sahne olacak organizasyona...
Joao Amaral Kocaelispor kadrosunda Joao Amaral Kocaelispor kadrosunda
Kocaelispor Açılışı Manisa Fk İle Yapacak Kocaelispor Açılışı Manisa Fk İle Yapacak
Joao Amaral Kocaelispor Kadrosunda Joao Amaral Kocaelispor Kadrosunda
Gebze Voleybol Ekibine S.Arabistan’dan Konuk Gebze Voleybol Ekibine S.Arabistan’dan Konuk
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kadın futbol turnuvası büyük heyecana sahne...
Derince'de 22 Ağustos tarihinde düzenlenecek U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olacak.

Haberi Oku