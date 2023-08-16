Barış Alıcı Kocaelispor'da

Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor transferlerine durmadan devam ediyor. Yeşil- siyahlılar geçen sene Samsunspor'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Kariyeri boyunca 172 maça çıkan Alıcı, 31 gol atarken 33 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise Samsunspor'da 26 maça çıkan oyuncu 5 gol, 5 asist yaptı. Kocaelispor transfer haberini, “Ailemize hoş geldin Barış Alıcı! Kulübümüz, Samsunspor'dan Barış Alıcı'yı, satın alma opsiyonu ile beraber bir yıllığına kiralamıştır” ifadeleri ile paylaştı.

İHA