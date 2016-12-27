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Başarıya doymuyorlar!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları madalyaları toplamaya devam ediyor.

Başarıya doymuyorlar!

27 Aralık 2016 Salı 15:40

Hafta sonu Sakarya'da yapılan Minik ve Yıldızlar Judo Turnuvası, Minikler kategorisinde; 9 birincilik, 7 ikincilik , 17 üçüncülük ve takım halinde erkeklerde 1. bayanlarda 2. Yıldızlar Kategorisinde; 11 birincilik , 12 İkincilik ve 19 üçüncülük alarak erkek ve bayan takımları birinci olarak başarılarını yenilerini eklemeye devam etmiş oldular. Mustafa Ulaş GEÇAL 

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