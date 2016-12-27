Başarıya doymuyorlar!

Hafta sonu Sakarya'da yapılan Minik ve Yıldızlar Judo Turnuvası, Minikler kategorisinde; 9 birincilik, 7 ikincilik , 17 üçüncülük ve takım halinde erkeklerde 1. bayanlarda 2. Yıldızlar Kategorisinde; 11 birincilik , 12 İkincilik ve 19 üçüncülük alarak erkek ve bayan takımları birinci olarak başarılarını yenilerini eklemeye devam etmiş oldular. Mustafa Ulaş GEÇAL