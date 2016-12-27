Hafta sonu Sakarya'da yapılan Minik ve Yıldızlar Judo Turnuvası, Minikler kategorisinde; 9 birincilik, 7 ikincilik , 17 üçüncülük ve takım halinde erkeklerde 1. bayanlarda 2. Yıldızlar Kategorisinde; 11 birincilik , 12 İkincilik ve 19 üçüncülük alarak erkek ve bayan takımları birinci olarak başarılarını yenilerini eklemeye devam etmiş oldular. Mustafa Ulaş GEÇAL
Başarıya doymuyorlar!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları madalyaları toplamaya devam ediyor.
Hafta sonu Sakarya'da yapılan Minik ve Yıldızlar Judo Turnuvası, Minikler kategorisinde; 9 birincilik, 7 ikincilik , 17 üçüncülük ve takım halinde erkeklerde 1. bayanlarda 2. Yıldızlar Kategorisinde; 11 birincilik , 12 İkincilik ve 19 üçüncülük alarak erkek ve bayan takımları birinci olarak başarılarını yenilerini eklemeye devam etmiş oldular. Mustafa Ulaş GEÇAL