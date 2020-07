Kocaeli’nin ve Kocaelispor’un her alanda en üst liglerde temsil edilecek potansiyele sahip olduğuna değinen Başkan Büyükakın, ‘’3. Lig 2. Grup’ta lige verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla Kocaelispor’umuzu şampiyon ilan etti. Bu zafer; hem Kocaelispor’umuz, hem de kent için büyük önem taşıyor. Çünkü Kocaeli’de yaşayan 7’den 70’e hepimiz şampiyonluğu çok özlemiştik. Ulaşım, sanayi, ticaret, sağlık, turizm, çevre, tarım, şehircilik gibi alanlarda dünya şehirleriyle yarışan Kocaeli, futbolda ve tüm spor dallarında da en üst liglerde yer almayı hak ediyor’’ ifadesini kullandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu şampiyonluğu beklediklerini ve şehri Yeşil-Siyah renklere boyadıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Bundan sonra yapılması gereken; bugünden geleceğe güçlü, kurumsallaşmasını tamamlamış, yarınlara güvenle bakan bir Kocaelispor oluşturmaktır. Kentle bu kentin takımını buluşturmak, taraftarlarımızla takımımızın kucaklaşmasını sağlamaktır. Şampiyonluk yolunda bir tuğla bile koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor denilince Kocaeli’nin her köşesinde kalplerin bir ve beraber attığını görmek en büyük mutluluğumuzdur’’ şeklinde konuştu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şampiyonluk yolunda Kocaelispor’un en büyük destekçisi olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Kocaelispor söz konusu olunca bundan sonra da elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kocaelispor’un kendi ayakları üzerinde durması için de gerekli adımları atacağız. Bir Kocaelispor taraftarı olarak 2. Lig’de Kocaelispor’umuza, yönetimimize, sahada ter döken futbolcularımıza sonsuz başarılar diliyorum. Yaz-kış demeden, en uzak deplasman maçlarında bile takımımızı yalnız bırakmayan, her biri alnından öpülesi taraftarımıza da şükranlarımı sunuyorum.’’