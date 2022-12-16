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Başkan Büyükakın, Kağıtspor’un şampiyonları ile buluştu

Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin şampiyon sporcularıyla buluştu

Başkan Büyükakın, Kağıtspor'un şampiyonları ile buluştu

16 Aralık 2022 Cuma 13:46


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişip başarıdan başarıya koşan Kocaeli’nin genç yetenekleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Elde ettikleri başarılar ile sadece Kocaeli’nin değil tüm Türkiye’nin gençliğine örnek olduklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Sizler gelecek nesillerin örnek aldığı önemli rol modellersiniz” dedi.


BAŞARILARINDAN DOLAYI SPORCULARA TEBRİK ETTİ

Büyükşehir Kağıtspor’un farklı branşlarda Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden, katıldıkları organizasyonlarda kürsüye çıkan sporcuları kutlayan Başkan Büyükakın, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal da buluşmada hazır bulundu.


KOCAELİ GENÇLİĞİNİN ROL MODELİSİNİZ

Branşlarında elde ettikleri başarılar ile hem saha içinde hem saha dışında önemli bir rol model olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Sizler Türk toplumunun saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız hareketler gelecek nesiller için örnek teşkil edecek. Sportif başarının ötesinde gelecek nesillere ve millete karşı önemli bir sorumluluğunuz var” dedi. 



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