Başkan Büyükgöz Ampüte Futbol Takımını Yalnız Bırakmadı

Başkan Büyükgöz, Gebzeli sporcuları yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokolle kuruluşu tamamlanan Gebze Belediyesi Ampüte Spor Kulübü’nün futbol takımı ligde mücadele etmeye başladı. Hafta sonu Şehit Kamil Ampüte Futbol takımı ile müsabakası olan Gebze Belediyesi Ampüte Spor Kulübü sporcularını yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporculara ligde başarılar diledi.

TESİSLERDE YENİLİKLER

Müsabakanın oynanacağı Beylikbağıspor Spor Tesisleri’ne gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, futbolcularla bir süre sohbet etti. Gebze Belediyesi Ampüte Futbol takımına müsabakalarda başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, belediye tarafından tribünleri yenilenen Beylikbağıspor Spor Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Soyunma odaları ve sporcu kullanım alanlarının da yenileceğini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, müsabakayı izlemeye gelen sporcu aileleri ve taraftarlarla da bir süre sohbet etti.





















