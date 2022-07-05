Başkan Büyükgöz Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi





Başkan Büyükgöz, Gebze’nin gururu genç sporcuları ödüllendirdi. Katıldıkları dünya şampiyonalarında kendi kategorilerinde ve branşlarında dünya ikincisi olan genç sporcuları makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendilerini tebrik ederek ödül takdiminde bulundu. Kick Light 65 +’de dünya ikincisi olan Tuana Çifçi ve Lowkick Genç Erkek 89 kg’da dünya ikincisi olan Musa Can Batak’ı makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; gençleri tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Gebze’nin adını uluslar arası spor arenasında başarıyla altın harflerle yazan genç sporcuların başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; ziyarette hazır bulunan İsmail Altay, Altay İhtisas Spor Kulübü Başkanı Zeki Gündüz, antrenör Ahmet Kalkan ve beraberindeki heyeti de tebrik etti. Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.