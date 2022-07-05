banner783
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Katıldıkları dünya şampiyonalarında kendi kategorilerinde ve branşlarında dünya ikincisi olan genç sporcuları makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tebrik ederek ödül takdiminde bulundu.

Başkan Büyükgöz Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

05 Temmuz 2022 Salı 01:33


Başkan Büyükgöz, Gebze’nin gururu genç sporcuları ödüllendirdi. Katıldıkları dünya şampiyonalarında kendi kategorilerinde ve branşlarında dünya ikincisi olan genç sporcuları makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendilerini tebrik ederek ödül takdiminde bulundu. Kick Light 65 +’de dünya ikincisi olan Tuana Çifçi ve Lowkick Genç Erkek 89 kg’da dünya ikincisi olan Musa Can Batak’ı makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; gençleri tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Gebze’nin adını uluslar arası spor arenasında başarıyla altın harflerle yazan genç sporcuların başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; ziyarette hazır bulunan İsmail Altay, Altay İhtisas Spor Kulübü Başkanı Zeki Gündüz, antrenör Ahmet Kalkan ve beraberindeki heyeti de tebrik etti. Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Körfez Kupası Kürek Yarışları“ yapıldı “Körfez Kupası Kürek Yarışları“ yapıldı
Uluslararası Judo Turnuvası Yapıldı Uluslararası Judo Turnuvası Yapıldı
Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası,...
Geleceğin Boksör ve Kickboks’çuları yetişiyor Geleceğin Boksör ve Kickboks’çuları yetişiyor
Kick Boks’un Şampiyonları Kocaeli’de Vitrine Çıktı Kick Boks’un Şampiyonları Kocaeli’de Vitrine...
Akdeniz Oyunlarında İlk Madalya Kağıtspor’lu Tuğba’dan Akdeniz Oyunlarında İlk Madalya Kağıtspor’lu...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

“Körfez Kupası Kürek Yarışları“ yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle "Körfez Kupası Kürek Yarışları"...

Haberi Oku