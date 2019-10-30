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Başkan Büyükgöz’den Amatör Spora Destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de görev yapan hakemlere forma ve antrenman eşofmanı dağıtım törenine katıldı. Metin Oktay Stadyumu’nda gerçekleşen programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak amatör sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Hakemlerimiz de sporun gerçek anlamında yapılabilmesi noktasında çok önemli bir yere sahipler. Ben kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerde bir oluruz” dedi. Program sonunda hakemler Başkan Büyükgöz’ün start vermesiyle antrenmana başladı.

Başkan Büyükgöz'den Amatör Spora Destek

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:21

 





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