Başkan Büyükgöz’den Amatöre Önemli Destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den amatör spora önemli destek. Göreve geldiği günden itibaren Gebze’deki amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlenen törenle malzeme desteğinde bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen malzeme dağıtımı programında kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Göreve geldiğimizde Gebze’mizde 7 bin 500 gencimizin spor altyapısı vardı. Spor salonları başta olmak üzere gelişen sportif altyapının yanı sıra ilçeye kazandırdığımız konsept parklarımızla beraber bugün 75 bin gencimize spor yapma imkanı sağlıyoruz hamdolsun. Ampüte spor kulübümüz süper ligde, voleybol spor kulübümüz 1. ligde Gebze’mizi gururla ve başarıyla temsil ediyor.





AMATÖRDEN BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Sporun hemen hemen her dalında gençlerimiz başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bugün parasal yardımı 2 milyon lirayı aşan malzeme desteğini sizlerin huzurunda Gebze’deki amatör spor kulüplerimize sağlamış oluyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan KASFK başkanı ve yönetimine, mesai arkadaşlarıma, amatör spor kulüplerimizin yönetimlerine ve en önemlisi amatör spora gönül veren genç kardeşlerime yürekten teşekkürümü arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın da yaptığı konuşmada, amatör spora ve amatör spor kulüplerinden ötürü verdiği desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür etti. Tören, amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımının ardından sona erdi.



















