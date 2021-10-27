banner685
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Gebzeli Öğrencilere Sportif Destek

Okullara Öğrenciler İçin Masa ve Ayak Tenisi

Başkan Büyükgöz'den Gebzeli Öğrencilere Sportif Destek

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:01


 

“Okula gelirken raketini al da gel” diyerek startını verdiği uygulama kapsamında masa tenisi ve ayak tenisi ekipmanları kazandırılan Yunus Emre Ortaokulu ve Gebze Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlerle masa tenisi oynadı

 

Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçe genelinde başlatılan, okullara masa tenisi ve ayak tenisi kazandırılması çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün, “okula gelirken raketini al da gel” diyerek yılbaşında startını verdiği uygulama kapsamında Yunus Emre Ortaokulu ve Gebze Anadolu Lisesi’ne masa tenisi ve ayak tenisi ekipmanları kazandırıldı. Yunus Emre Ortaokulu ve Gebze Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği öğrencilerle birlikte masa tenisi oynadı.  

DERS ARALARINDA MÜSABAKALAR

Mevcut parkları gençlerin de yararlanabilecekleri şekilde basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları kazandırarak konsept hale getirdiklerini hatırlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sohbet ettiği öğrencilere, “Bütün bunların yanı sıra okullarımızın bahçesine masa tenisi masaları yerleştirmeye başladık. Teneffüslerde, boş zamanlarınızda bu alanlarda arkadaşlarınızda keyifli masa tenisi müsabakaları düzenleyebileceksiniz. Artık ders araç gereçlerinizin yanı sıra okula gelirken raketlerinizi de getireceksiniz. Derslerinizde Allah zihin açıklığı versin, başarılarınız daim olsun” dedi. 



















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ÇESK Basketbol Takımı İlk Maçına Çıktı ÇESK Basketbol Takımı İlk Maçına Çıktı
Kocaelispor'un galibiyet serisi sona erdi Kocaelispor'un galibiyet serisi sona erdi
Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından
Kocaelispor - Gençlerbirliği Kocaelispor - Gençlerbirliği
Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyon belli oldu Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyon belli oldu
KOCAMAN ŞAMPİYONU EVİNDE ZİYARET ETTİ KOCAMAN ŞAMPİYONU EVİNDE ZİYARET ETTİ
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

ÇESK Basketbol Takımı İlk Maçına Çıktı
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü basketbol takımı Kocaeli Bölgesel Büyük Erkekler Liginde ilk...

Haberi Oku