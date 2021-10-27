Başkan Büyükgöz’den Gebzeli Öğrencilere Sportif Destek





“Okula gelirken raketini al da gel” diyerek startını verdiği uygulama kapsamında masa tenisi ve ayak tenisi ekipmanları kazandırılan Yunus Emre Ortaokulu ve Gebze Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlerle masa tenisi oynadı

Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçe genelinde başlatılan, okullara masa tenisi ve ayak tenisi kazandırılması çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün, “okula gelirken raketini al da gel” diyerek yılbaşında startını verdiği uygulama kapsamında Yunus Emre Ortaokulu ve Gebze Anadolu Lisesi’ne masa tenisi ve ayak tenisi ekipmanları kazandırıldı. Yunus Emre Ortaokulu ve Gebze Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği öğrencilerle birlikte masa tenisi oynadı.

DERS ARALARINDA MÜSABAKALAR

Mevcut parkları gençlerin de yararlanabilecekleri şekilde basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları kazandırarak konsept hale getirdiklerini hatırlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sohbet ettiği öğrencilere, “Bütün bunların yanı sıra okullarımızın bahçesine masa tenisi masaları yerleştirmeye başladık. Teneffüslerde, boş zamanlarınızda bu alanlarda arkadaşlarınızda keyifli masa tenisi müsabakaları düzenleyebileceksiniz. Artık ders araç gereçlerinizin yanı sıra okula gelirken raketlerinizi de getireceksiniz. Derslerinizde Allah zihin açıklığı versin, başarılarınız daim olsun” dedi.



































