Başkan Güneri:

Kulüp hakkında değerlendirmelerde bulunarak hedefleri konusunda konuşan Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün yeni sahibi ve başkanı Onur Güneri, "Bizim amacımız kulübün kendi kendine yönetebileceği alt yapıya sahip olmak ve Kocaeli’yi Türkiye’de bir futbolcu fabrikasına dönüştürmektir" dedi.

Darıca Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Başkanları Onur Güneri ve Faruk Anaç kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulübü hakkında konuşan Güneri, "13 Mayıs itibariyle Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yeni hisse sahipleri biz olduk. Tesislere ziyarete gelen herkes bize, ‘Çok güzel tesisiniz, çok güzel manzaranız var. Bu manzarada insanın gözü gönlü açılıyor’ diyor. Ben de, ‘Daha manzaraya yüzümüzü dönemedik, manzara arkamızda kalıyor’ diyorum. Genelde kulüp içerisindeki finansal sorunlarla, kişisel problemlerle ilgilendiğimiz için daha manzaraya yüzümüzü dönemedik ama Allah nasip ederse sezon başı itibariyle o manzaraya dönüp güzel sezonu geçireceğiz. Yeni hoca, yeni transferlerle ilgili bir merak var. Önceki dönem başkanlarının ya da önceki dönem yöneticilerinin yaptığı bir takım hatalardan bizim uzak durmamız gerekiyor. Basının önüne çıkıp, ‘Bizim şu kadar paramız var, bunları yapacağız’ gibi iddialı sözlerle gelmeyeceğiz. Bizim amacımız kulübün yere sağlam basan, taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik heyet kadrosu aynı zamanda kent dinamiklerinin bir arada yaşayabileceği dörtlü bir saç ayağı oluşturmak olacak" dedi.

"Kocaeli’yi Türkiye’de futbolcu fabrikasına dönüştüreceğiz"

A takımından ziyade alt yapıyla yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Güneri, "Yönetime geldikten sonra biz ilk ziyaretimizi Nene Hatun tesislerine gerçekleştirdik ve tesisin uydu görüntülerini çıkarttırdık. İlk talebimiz tesisin yanındaki arazide 8-10 odalık, oyuncu yetiştirebileceğimiz küçük bir tesis istedik. Genelde kulüp yöneticileri belediye başkanları ile görüştüklerinde farklı talepleri oluyor. Bizim amacımız kulübün kendi kendine yönetebileceği alt yapıya sahip olmak ve Kocaeli’yi Türkiye’de bir futbolcu fabrikasına dönüştürmektir" ifadelerini kullandı.

"3.Lig'e çok ağır bir sözleşme’’

Kulübü satın aldıktan sonra Ender Alkan bizimle çalışmayı kabul etti. Geçtiğimiz sene, yapılan bir sözleşme var. Sözleşme şartları 3. Lige göre ağır sözleşme oluşmuş. Kulübümüze Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan ihtarname geldi. 7 gün içerisinde cevap verilmediği takdirde 3.5 milyon alacağı sebebiyle transfer tahtamıza kapatabileceklerine ilişkin yazı yazıyordu. Ender Alkan’ın 3 milyon 500 alacağı önümüzde bir engel ama miktar kasamızda mevcut. Biz bu parayı takımımıza harcamayı düşünürken, planlarımız değişti. Göğsü, alnı dik şekilde kentin içinde yürüyebilecek bir takımız. Çok iddialı açıklamayla lige başlamak bana kalırsa Darıca Gençlerbirliği’ne zarar verecektir" diye konuştu.

(MG-MEC-Y)

21.06.2023 22:52:57 TSI

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İHA