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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN CİRİT ŞÖLENİ’NE DAVET

Darıca’da Cirit Şöleni düzenleniyor

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK'TAN CİRİT ŞÖLENİ'NE DAVET

08 Ekim 2021 Cuma 11:46

Darıca Belediyesi, ata sporumuz olan Cirit sporunu yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla Pazar günü Cirit şöleni düzenleyecek.

Darıca Belediyesi, ata sporumuz olan Cirit Sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyor. 10 Ekim Pazar günü saat 15.00’da gerçekleşecek Cirit Şöleni Kazım Karabekir Mahalles’inde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında bulunan sahada düzenlenecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin beklendiği Cirit Şöleni, Darıcalılara unutulmaz anlar yaşatacak

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET 

Ata sporumuz olan Cirit sporunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden ve vatandaşları şölene davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleneksel ata sporumuz olan Cirit, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bizler kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için ilçemizde Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyoruz. Yeni nesillere geleneklerimizi ve kültürümüzü aktarmak için hepimize görevler düşüyor. Tüm Darıcalı vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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