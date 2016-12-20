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Basketbol Heyecanı Devam Ediyor!

Kocaeli-Darıca Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar karşılaşmaları devam ediyor.

Basketbol Heyecanı Devam Ediyor!

20 Aralık 2016 Salı 11:11

Önceki gün oynanan karşılaşmalarda heyecan devam ederken yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi önceki gün oynanan karşılaşmada  Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesini 16-6 yenerek sevinç yaşadı.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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