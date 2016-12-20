Önceki gün oynanan karşılaşmalarda heyecan devam ederken yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi önceki gün oynanan karşılaşmada Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesini 16-6 yenerek sevinç yaşadı.
Mustafa Ulaş GEÇAL
Basketbol Heyecanı Devam Ediyor!
Kocaeli-Darıca Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar karşılaşmaları devam ediyor.
Önceki gün oynanan karşılaşmalarda heyecan devam ederken yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi önceki gün oynanan karşılaşmada Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesini 16-6 yenerek sevinç yaşadı.