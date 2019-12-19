Basketbol Kursu’nda yeni yıldızlar aranıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, yaz dönemi ücretsiz spor okulları kurslarından çıkardığı yeni yıldızları takımlara hazırlarken sıra kış dönemi basketbol kurslarındaki yetenekleri bulmaya geldi. Birbirinden renkli sosyal ve sportif etkinliklerin gerçekleştiği spor okullarının kış dönemine de yine potanın perilerinin ve dev adamlarından büyük ilgi gösterildi. Yetenekleri keşfedilen Kocaeli ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaçlanan basketbol branşında, bu güne kadar 3 sporcu milli takıma seçilerek gurur kaynağı olmuştu.

KOCAELİ VE TÜRK BASKETBOLUNA YENİ YILDIZLAR

Öğrencilerin bu yıl da adresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kış Dönemi Spor Okulları oldu. Çocuklar ve minik öğrencilerin basketbol branşında gerçekleştirdiği eğitimlere olan büyük ilgisi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız kalmadı. Büyükşehir, alanında uzman 19 antrenör nezaretinde 15 spor tesisinde haftanın 7 günü kesintisiz eğitim vermeye başladı. Eğitmenler gösterdikleri büyük özveriyle, kış döneminde ilk ve ortaokul yaş aralığında bin 700’ün üzerinde öğrenci arasında gerçekleştirilecek yetenek seçmeleriyle Kocaeli ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandıracak.

BİLGİ, “KENDİMİZİ SORUMLU HİSSEDİYORUZ”

Basketbol branşı kış dönemi ücretsiz spor okulunda daha fazla sporcu öğrenciye nitelikli eğitim verebilmek adına kesintisiz eğitim verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Spor okulumuzla başta Kağıtspor olmak üzere diğer kulüplerin alt yapısının oluşmasına katkı sunuyoruz. Bu yeteneklerin keşfedilmesinde emek sarf eden güzel bir ekip var. Böyle bir çalışma alanı ile örnek teşkil ederek diğer illerde de sportif yatırımlarda öncelik ve örneklik teşkil edilmesinde kendimizi sorumlu hissediyoruz” dedi.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI

Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bir yandan spor okulu çalışmaları gerçekleştirilirken bir diğer yanda teknik ekibinde görev yapan eğitmenler katılımcı sporcu öğrencilerin gelişimine daha fazla fayda sağlayabilmek adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Öğrenciler düzenli spor yapma alışkanları kazanırken, fair play ruhunu aşılanarak, takımla ve grupla birlikte hareket edebilmek özeliklerini geliştirmek ve her şeyden daha önemlisi milli ve manevi değerlerine bağlı topluma faydalı bireylerin yetişebilmesi adına öğretim yılı boyunca parke üzerinde olmaya devam ediyor.







