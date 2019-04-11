Basketler ‘Kardeş Pası’ ile Atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl üçüncüsünü organize ettiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvası tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, birinci ve ikinci tur müsabakaları ile başladı. Turnuvaya katılan kız takımlarının mücadelesi ise 50. Yıl Spor Salonu’nda yapıldı. Ortaokul ve lise yaş grubundan erkek ve kız öğrencilerin katıldığı 3x3 Basketbol Turnuvası’nın gerçekleştiği her iki salon, gençlerin ilgisiyle adeta tıklım tıklım doldu. Basketbol Turnuvası’nda 115 takım mücadele verdi. Eleme usulü ile yapılan turnuvada kazanan takım bir üst tura geçti. Turnuva toplam 4 kategoride düzenlendi.





GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Turnuvanın maçlarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Bahri Tuğ, Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit İlçe Spor Müdürü Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ve spor yöneticileri takip etti. Turnuva boyunca okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerini yalnız bırakmadı.







BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, konuşmasına öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve kültürel çalışmaları dışında spora verdiği öneme dikkat çeken Bilgi, bu çerçevede tesisleşmeden, alt yapıya ve okullara kazandırılan sportif faaliyetlere kadar birçok konuda öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti.





TURNUVA NEFESLERİ KESTİ

Nefesleri kesen mücadelelere sahne olan turnuvanın eleme usulü gerçekleşen finallerinde ise birbirinden başarılı takımlar kıyasıya mücadele etti. ‘’Genç Erkekler’’ kategorisinde 3’lü finalde her iki takımı da yenen Kocaeli Anadolu Lisesi şampiyon oldu. ‘’Genç Kızlarda’’ ise Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 1’inci takımı şampiyon olurken 23 Nisan Ortaokulu ‘’Yıldız Erkekler’’ kategorisine ambargo koydu. ‘’Yıldız Kızlarda’’ ise 50. Yıl Güneş takımı şampiyon oldu. Öte yandan Kardeş Pası Basketbol Turnuvası’nda tribünleri dolduran geleceğin sporcularına yaklaşık 1000 adet basketbol topu dağıtıldı.

Dereceye giren takımlar:

GENÇ ERKEKLER

1-Kocaeli Anadolu Lisesi

2-KOTO Teknik Lisesi

3-Gazi Anadolu Lisesi

GENÇ KIZLAR

1-Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 1

2-Namık Kemal Lisesi

3-İzmit Lisesi

YILDIZ ERKEKLER

1-23 Nisan Ortaokulu 3

2-23 Nisan Ortaokulu 2

3-23 Nisan Ortaokulu 1

YILDIZ KIZLAR

1-50. Yıl Güneş

2-SAMASK 3

3-SAMASK 5