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Başlama Vuruşu Çiftçi'den

Çayırova Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin santra vuruşuyla başladı.

Başlama Vuruşu Çiftçi'den

18 Haziran 2019 Salı 15:22

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen birimler arası futbol turnuvası, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçinin santra vuruşuyla başladı. Çayırova Stadyumu’nda düzenlenen turnuvanın açılış maçına katılan başkan Çiftçi,  turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Destek Hizmetleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü arasında oynanan müsabakanın başlama vuruşunu yapan Başkan Çiftçi, maçı bir süre tribünden izledi.

Destek Hizmetleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü arasındaki ilk karşılaşma, destek hizmetlerinin 6-1’lik galibiyeti ile tamamlandı. Bu mücadelenin hemen ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, park ve bahçeler 8-2 kazandı.

5 hafta boyunca devam edecek olan birimler arası futbol turnuvasına 12 müdürlük katılıyor. Takımlar dört grupta mücadele edecek. A grubunda; Destek Hizmetleri,  Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, B grubunda; Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Mali Hizmetler Müdürlüğü, C grubunda; İşletme İştirakler, İmar ve Şehircilik, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve D grubunda ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Yazı İşleri ile Zabıta Müdürlüğü yer alıyor. 

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