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Berfin Avrupa şampiyonu

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı haltercisi Berfin Altun başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Berfin Avrupa şampiyonu

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:26

 18-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş şehrinde başlayan Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 37 ülkeden, 488 sporcu mücadele ediyor. Türk Milli takımımızı 14 erkek, 14 bayan olmak üzere toplam 28 sporcu temsil ediyor. Milli takımı temsilen, şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Berfin Altun da müsabakalarda şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

 

2 DALDA AVRUPA ŞAMPİYONU

Büyükşehir Kağıtspor’lu Berfin 64 Kg’da Koparma ’da 94 kilogram kaldırarak Avrupa 3. oldu. Başarılı sporcu silkmede ise 118 kilo ile bu dalda Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Toplamda da 212 kilogram kaldıran milli sporcu sıkletinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Berfin madalyasını aldıktan sonra Mehmetçiğe selam göndermeyi de ihmal etmedi.

 

HEDEFİMİZE ULAŞTIK SIRADA DÜNYA VAR

Şampiyonluğun ardından konuşan mavi beyazlı sporcumuz Berfin; “Şampiyonaya gitmeden önce de söylemiştim, hedefim Avrupa şampiyonluğuydu. Bunu silkmede ve genel klasmanda başardım. Her zaman başarılarımı bir üst seviyeye çıkartmak istiyorum. İnşallah Dünya Şampiyonasında da ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğim.” dedi.

 

AİLEME VE KULÜBÜME TEŞEKKÜR EDERİM

Başarılarında en önemli desteği ailesi ve kulübünden gördüğünü belirten Berfin; “Bu zamana kadar bana inanan ve beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Kağıtspor Kulübüne de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde bu dereceleri ülkemize kazandırdık” dedi.






 

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