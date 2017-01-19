Beşiktaş: 3 Darıca GB: 0

Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i takip eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye 5. hafta karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla bir üst turda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Karşılaşma, Vodafone Arena'da oynanacak...

, Ziraat Türkiye 5. hafta karşılaşmasında

'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla bir üst turda

'nin rakibi oldu. Karşılaşma, Vodafone Arena'da oynanacak...

Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği karşısında, Andreas Beck'in 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti...

Dakikalar 28'i gösterdiğinde

'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Gökhan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Pozisyon sırasında Ömer'le çarpışan Gökhan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan sedyeyle oyun alanını terk etti yerine yedek kaleci Deniz girdi.

33. dakikada Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Quaresma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra aşırtma bir vuruş yaptı. Onun vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarı daha durağan geçen maçta sessizliği bozan 70. dakikada Aras Özbiliz oldu. Kaleyi çaprazdan gören bir yerden serbest atış kullanan Beşiktaş'ta topun başına Aras Özbiliz geçti ve durumu 3-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye 5. hafta karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla bir üst turda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Karşılaşma, Vodafone Arena'da oynanacak