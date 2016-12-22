Beşiktaş 7 Yaptı

Boluspor ise 4 puana yükselirken bugünkü Kayseri deplasmanı ekibimiz Darıca Gençlerbirliği adına hayati değer taşıyor. Alınacak bir yenilgi grupta havlu atmamıza neden olurken alıancak puan ya da puanlar umutlarımızı devam ettirmemiz adına büyük önem taşıyacak. Mustafa Ulaş GEÇAL