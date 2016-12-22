SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş 7 Yaptı

Bolu deplasmanından 1-1’lik skorla ayrılan ve puanları paylaşan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda 7 puanla liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş 7 Yaptı

22 Aralık 2016 Perşembe 11:21

Boluspor ise 4 puana yükselirken bugünkü Kayseri deplasmanı ekibimiz Darıca Gençlerbirliği adına hayati değer taşıyor. Alınacak bir yenilgi grupta havlu atmamıza neden olurken alıancak puan ya da puanlar umutlarımızı devam ettirmemiz adına büyük önem taşıyacak. Mustafa Ulaş GEÇAL 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
BeşiktaşBolusporDeplasman
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KASKF Mesaj Yayınladı KASKF Mesaj Yayınladı
Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor
Ligi Tepede Tamamlayacağız' Ligi Tepede Tamamlayacağız'
Bugün İdmana Çıkıyor Bugün İdmana Çıkıyor
Yen de Gel Darıca! Yen de Gel Darıca!
Helal Olsun Size! Helal Olsun Size!
Yukarı Çık

KASKF Mesaj Yayınladı
KASKF, hayatını kaybeden Amedsporlu Şehmuz Özer için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Haberi Oku