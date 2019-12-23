Beşiktaş deplasmandaki derbilerde istediği sonuçları alamıyor

Söz konusu sezondan beri Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 4'ünü kazanabildi. Dış sahadaki 7 derbi maçını berabere tamamlayan Beşiktaş, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a deplasmanda 22 kez mağlup oldu.

Kötü hücum, kötü savunma

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine karşı dış sahada kötü hücum ve savunma yapmaktan kurtulamadı.

Deplasmandaki son 33 derbi maçta 30 gol bulabilen ve 0,9 ortalama yakalayan Beşiktaş, kalesinde 59 gol gördü ve 1,7 ortalamayla oynadı.

Fenerbahçe'ye 16 gol atan, rakibinin 30 golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray filelerini ise 14 kez havalandırıp 29 gol yedi.

Fenerbahçe'yi en son 2004-2005'te yenebildi

Siyah-beyazlı takım, bu sezonun 16. haftasında mağlup olduğu Fenerbahçe'yi en son 2004-2005'te yenebildi.

Söz konusu sezonda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kadıköy'de rakibine konuk olan Beşiktaş, kaleci Oscar Cordoba'nın kırmızı kart gördüğü ve futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kalede görev yaptığı karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından rakibiyle deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'a karşı 12 yenilgi

Beşiktaş, derbilerdeki bir diğer rakibi Galatasaray'a 2004-2005 sezonundan beri deplasmanda 12 kez mağlup oldu.

Rakibiyle dış sahada bir kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık skorla alan Beşiktaş, ardından deplasmandaki 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

İç sahada 15 galibiyet

Beşiktaş, iki rakibiyle evinde yaptığı 33 maçın 15'ini galibiyetle tamamladı.

Rakiplerine karşı 9 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, derbilerdeki 99 puanın 54'ünü elde etti.

Beşiktaş, iç sahadaki 9 derbi karşılaşmasını ise yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2004-2005 sezonundan beri yenemediği Fenerbahçe'yi evinde 7 kez mağlup etti. Rakibiyle 4 defa berabere kalan Beşiktaş, 5 iç saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı ise evinde 8 kez yendi. Siyah-beyazlı ekip, iç sahada rakibine karşı ayrıca 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.