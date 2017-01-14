SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beylikbağı, zor virajda!

Süper Amatör Lig B Grubundaki bir diğer ekibimiz Beylikbağıspor bugün Arslanbey Stadında Kartepe Belediyespor’a konuk olacak.

Beylikbağı, zor virajda!

14 Ocak 2017 Cumartesi 13:09

Ligde çıkışına devam etmek isteyen yeşil beyazlı ekibimiz, deplasmanda kazanarak önemli bir virajı geçmek amacında. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz sahaya mutlak galibiyet adına çıkacak. Ekibimizin ligde 19 puanı bulunurken rakibin 24 puanı yer alıyor. Maçın başlama saati 17.00.

Selçuk Esmer GEÇAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
BeylikbağıLigFutbolMaçSporGaibiyetMağlubiyetSkorStadRakipHazırlıkGebze GazetesiçayırovaİzmitHaberKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bunca Jaba boşa gitmesin! Bunca Jaba boşa gitmesin!
BAL LİGİNDE ÖZLEM BİTİYOR! BAL LİGİNDE ÖZLEM BİTİYOR!
Sultan, deplasmana konuk! Sultan, deplasmana konuk!
KAPALI SPOR SALONU! KAPALI SPOR SALONU!
Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba! Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba!
Zafer inananlarındır! Zafer inananlarındır!
Yukarı Çık

banner190

Bunca Jaba boşa gitmesin!
Ergun Ortakcı hamlesiyle ses getiren ve ardından süper ligde fırtınalar estiren Brezilyalı Jaba ile hücum...

Haberi Oku