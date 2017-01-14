Ligde çıkışına devam etmek isteyen yeşil beyazlı ekibimiz, deplasmanda kazanarak önemli bir virajı geçmek amacında. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz sahaya mutlak galibiyet adına çıkacak. Ekibimizin ligde 19 puanı bulunurken rakibin 24 puanı yer alıyor. Maçın başlama saati 17.00.
Selçuk Esmer GEÇAL
Beylikbağı, zor virajda!
Süper Amatör Lig B Grubundaki bir diğer ekibimiz Beylikbağıspor bugün Arslanbey Stadında Kartepe Belediyespor’a konuk olacak.
Ligde çıkışına devam etmek isteyen yeşil beyazlı ekibimiz, deplasmanda kazanarak önemli bir virajı geçmek amacında. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz sahaya mutlak galibiyet adına çıkacak. Ekibimizin ligde 19 puanı bulunurken rakibin 24 puanı yer alıyor. Maçın başlama saati 17.00.