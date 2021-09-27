Binicilerin Engel Atlama Yarışları'ndaki performansı nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında binicilik sporunu sevenleri ile buluşturan Engel Atlama Yarışmaları ikinci olarak İzmit’te gerçekleştirildi





Biniciliğin en önemli branşlarından biri olan engel atlama heyecanı Engel Atlama Yarışması ile İzmit’te gerçekleşti. Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Atlı Spor Tesislerinde yapılan yarışlara çeşitli illerden 150 binici atlarıyla katıldı.





İLK GÜNDE 5 KOŞU YAPILDI

İlk gününde binicilerin heyecanlı atlayışlarına sahne olan beş kupa yarışması yapıldı. Başiskele Belediyesi Başkanlığı Kupası ile başlayan ilk gün yarışları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kupasıyla sona erdi.





BAŞİSKELE BELEDİYESİ KUPASI

Günün ilk yarışmasında 65 Cm Engel Atlama Başiskele Belediye Başkanlığı Kupası 18 Binici atlarıyla parkurdaki engelleri atladı. BASK Bursa Atlı Spor Kulübünden Salah Hammami Deinhard Do Bois (Pony) adlı atıyla parkuru 61,51 zaman 0 ceza puanıyla bitirip birinci olurken aynı spor kulübünden Onur Narin’de Silver Star adlı atıyla ikinci oldu. Pony Plll Kategorisinde de Melis Keser Diablo adlı atıyla birinci, Emel Çuhacı Zulio adlı atıyla ikinci, Toprak Albayrak Verona adlı atıyla üçüncü, İpek Dinçer Special Force adlı atıyla dördüncü, Yaren Irmak Öztürk Lisabon adlı atıyla beşinci oldu.





DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI

Derince Belediye Başkanlığı Kupası 95 cm Engel Atlama yarışmasında Yeni Biniciler kategorisinde Özge Atay Sayuri adlı atıyla 59,3 puanla birinci , Asya Burak Toğlukdemir İmagine adlı atıyla ikinci, Toprak Albayrak, Verona adlı atıyla üçüncü, Zeynep Ersoy Lesly adlı atıyla dördüncü, Melis Bagatır Markiz adlı atıyla beşinci oldu. Genç Biniciler kategorisinde Zeynep Ayşe Erdoğan Cassandra Adlı atıyla 66,1 puanla birinci, Mehmet Can Kıranartlıoğlu Grafin Fortuna adlı atıyla üçüncü, Ece Şenol Nala 145 adlı atıyla dördüncü, Delfin Demirtaş Teksas adlı atıyla beşinci oldu. Dereceye giren sporculara kupalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Kocaeli Atlı Spor Kulübü Yönetiminden Savaş Kopuk verdi.





KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI

Kartepe Belediye Başkanlığı Kupası 105 cm Engel Atlama Yarışması Yeni Biniciler Kategorisinde Mine Sayber Bella Donna adlı atıyla 55,89 puanla birinci, Resime Seçil Mert Victorie adlı atıyla ikinci, Mustafa Aslan Banff adlı atıyla üçüncü, Asya Berrak Toğlukdemir İmagine adlı atıyla dördüncü oldu. Aynı kupa koşusunun 105 cm Engel Atlama Yarışması Genç-Yetişkin Biniciler Kategorisinde Talha Onur Kopuk Contiki adlı atıyla 61,68 puanla birinci, Su Semerciler Al Ayar adlı atıyla ikinci, Zeynep Ayşe Erdoğan Cassandra adlı atıyla üçüncü, Batu Demir Fortis adlı atıyla dördüncü, Benhür Çavdarlı Carl58 adlı atıyla beşinci oldu





GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası 105 cm Engel Atlama Yarışması Genç-Yetişkin Pro Biniciler Kategorisinde Mine Aslı Karabatur Kora Adlı atıyla 58,34 puanla birinci, Benhür Çavdarlı Bocetto adlı atıyla ikinci, Su Semerciler Al Ayar adlı atıyla üçüncü, Deren Alkumru Niklas adlı atıyla dördüncü, Burak Korkmaz Newyork adlı atıyla beşinci oldu.





GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUPASI

Gençlik Spor İl Müdürlüğü kupası 130 cm Engel Atlama yarışmasında Burak Azak Ciona adlı atıyla 55,49 en iyi zamanla birinci, Hasan Şentürk High Bridge adlı atıyla ikinci, Sencer Horasan Claytman adlı atıyla üçüncü, Hasan Şentürk Condina adlı atıyla dördüncü, Burak Korkmaz Sakarya Adlı Atıyla beşinci oldu.





İKİNCİ GÜNDE KIYASIYA YARIŞ

İkinci gününde de heyecanlı dakikalara sahne olan yarışlar, Kocaeli Ticaret Odası Kupasıyla başladı. Günün en heyecanlı yarışı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası mücadelesi oldu. İkinci günde toplam beş yarış gerçekleştirildi.





KOCAELİ TİCARET ODASI KUPASI

İkinci Günün ilk yarışmasında 70 cm Engel Atlama Kocaeli Ticaret Odası Kupasında PII Pony Kategorisinde Onur Narin Silver Star adlı atıyla parkuru 53.28 en iyi zaman 0 ceza puanıyla bitirip birinci oldu. Yeni Biniciler kategorisinde Zeynep Ersoy Lesly Adlı atıyla 48,02 en iyi zaman 0 ceza puanıyla bitirip birinci olurken Melis Keser Diablo adlı atıyla ikinci, R.Seçil Mert Victorie adlı atıyla üçüncü, İpek Dinçer Force adlı atıyla dördüncü, Ahmet Berat Demircioğlu Accord adlı atıyla beşinci oldu.





KOCAELİ SANAYİ ODASI KUPASI

Kocaeli Sanayi Odası Kupası 100 Cm Engel Atlama yarışmasında Yeni Biniciler kategorisinde Asya Burak Toğlukdemir İmagine adlı atıyla 52,9 en iyi zamanla birinci , Melis Keser Diablo adlı atıyla ikinci, Özge Özay Sayuri adlı atıyla üçüncü, R.Seçil Mert Victorie adlı atıyla dördüncü Hazal Şermet Kapelhof adlı atıyla beşinci olurken, Genç ve Yetişkin Binicilerde Benhür Çavdarlı Carl adlı atıyla 46,7 en iyi zamanla birinci, Zeynep Ayşe Erdoğan Cassandra adlı atıyla ikinci, Merve Özoğuz Lucky adlı atıyla üçüncü, Su Semerciler Al Ayar adlı atıyla dördüncü, Büşra Kızılca Hindra adlı atıyla beşinci oldu.





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI KUPASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası 110 Cm Engel Atlama Yarışmasında Benhür Çavdarlı Carl adlı atıyla 52,53 en iyi zamanla Birinci, Deren Alkumru Consuela adlı atıyla ikinci, Talha Onur Kopuk Contiki adlı atıyla üçüncü, Zeynep Ayşe Erdoğan Cassandra adlı atıyla dördüncü, , Merve Özoğuz Lucky adlı atıyla beşinci oldu.





KOCAELİ VALİLİĞİ KUPASI

Kocaeli Valiliği Kupası 125 Cm Engel Atlama Yarışmasında Hasan Şentürk Gigolo adlı atıyla 48,24 en iyi zamanla birinci, Mina Aslı Karabatur Kora adlı atıyla ikinci, Zeynep Ayşe Erdoğan Skassina adlı atıyla üçüncü, Hasan Şentürk Forest adlı atıyla dördüncü, Burak Azak Jackpower adlı atıyla beşinci oldu.





GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KUPASI

Günün en heyecanlı yarışı olan Gençlik Spor Bakanlığı Kupasını BASK Bursa Atlı Spor Kulübünden Hasan Şentürk Lancelot adlı atıyla 37,72 en iyi zamanla kazanırken, KASK-Kocaeli Atlı Spor Kulübünden Burak Korkmaz Dorossel Topaz Adlı atıyla ikinci, Hasan Şentürk Condinino adlı atıyla üçüncü, Sencer Horasan Claytman adlı adıyla dördüncü, Benhür Çavdarlı Boncetto adlı atıyla beşinci oldu.





ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yarışmasının Kupası AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kupası ise Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a vekaleten Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından verildi. Sporcuların diğer ödülleri ise Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşaroğlu, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, KASK-Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş ve İlçe Belediye Başkanları tarafından verildi.



