Darıca G.B’nin terör ve birlik mesajı içeren pankartı uzun olduğu gerekçesi ile TFF gözlemci ve temsilcileri tarafından kesilmiş, Gebzespor, Çayırovaspor, Hereke Yıldız ve Derincespor logoları pankartta yer almamıştı. Gazetemiz olarak logoları yetkililerce kesilen kulüplerden ve KASKF Başkanı Murat Aydın’dan konuyla ilgili görüş aldık.

MURAT AYDIN (KASKF BAŞKANI)





BİR ORTA YOL BULUNABİLİRDİ

TFF’nin pankart kuralları var, 14 metre uzunluğu dışındaki pankartlar karşılaşmalarda yer almıyor. Bu tabi ki bir kural, kurallar neyse o uygulanmalı. TFF yetkilileri prosedürü uygulamış, ancak terör konusu şu günlerde ülkece en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Ben bir tolerans ortaya konabilir ve tüm takımlarımızın logoları pankartta yer alabilirdi diye düşünüyorum. Bazı özel konularda şeffaf davranılmalı, sonuçta terörü lanetleyen ve birlik mesajı verilen bir pankart söz konusu. Bazı şeyler kurallardan daha öte, bir şeffaflık sağlanmalıydı, bir orta yol bulunabilirdi.

MUSTAFA ÖZTÜRK (DARICA GB BAŞKANI)





BİRLİK MESAJI VERMEK İSTEDİK

Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu anlamda bu pankartla birliktelik mesajı vermek istedik. Burada kötü bir durum yok. 5 saniye gösterilecek bir pankart sonuçta. Kimse eline metre alıp bunu ölçmezdi. Kocaeli’de bulunan spor kulüpleri olarak teröre karşı birlik mesajı vermek istedik. TFF temsilcileri müsaade edebilirdi. Tamamen işgüzarlık. Böyle bir durum yaşansın istemezdik. Özellikle Gebzespor Başkanı İlker Çakır ile bir görüşme yaptık. Tamamen TFF yetkililerinin isteği doğrultusunda pankart kesilmek zorunda kalındı. Ben o an orada olsaydım böyle bir şey yaşanmasına müsaade etmez, sadece ‘Terörü lanetliyor’ yazısı ile çıkılmasını sağlardım. Bunun telafisini yapacağız.

İLKER ÇAKIR (GEBZESPOR BAŞKANI)





UZATILACAK BİR ŞEY YOK

Bence çok büyütülecek bir konu değil. Normal şeyler bunlar. TFF kuralı uygulamış. Darıca Gençlerbirliği camiamız bizim dost camiamız. Başkan Mustafa Öztürk ile de konuştuk. Gebzespor adına bir sıkıntı yok. TFF kural neyse onu ortaya koymuş, Gebzespor adına sıkıntı değil. Bu nedenle uzatılacak bir şey de ortada yok.

ABBAS SIR (ÇAYIROVASPOR YÖNETİCİSİ)





TFF KURALI UYGULAMIŞ

Yasa gereği olarak Çayırovaspor logosu da pankarttan kesildi. Darıca Gençlerbirliği camiasına bu jestlerinden dolayı ben ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım. Bir şey diyecek bir durum da yok olan oldu. Demek ki kuralın dışına çıkılmak istenmemiş, ne söyleyeyim, herkes için hayırlısı olsun. TFF yasa gereği böyle karar almış bizlere de kabul etmek düşer.

ÇETİN İNAN (HEREKE YILDIZ GENEL KAPTANI)





İŞGÜZARLIK SÖZ KONUSU

Bir ara yol bulunabilirdi. Terör ülke olarak hepimizin lanetlediği bir bela, kurallara hepimizin saygısı var. Kurallar uygulanmalı, ama terör gibi hassas bir konu üzerine açılan pankart için kurallar biraz da olsa bir kenara bırakılabilirdi. Katı davranmamak birlik duygusu ile yaşadığımız şu günlerde herkesin herkese yardımcı olması lazım. Biraz işgüzarlık söz konusu, bazı hassas konularda kurallar ve yasalar toplum adına biraz geri plana atılabilir.

Volkan Elmaser (Derincespor Kulüp Müdürü)





KURALLAR BU YÖNDE

TFF insiyatifi bu yönde kulanmış, profesyonel bir kupa karşılaşması söz konusu, kurallar ortaya konmuşsa diyecek bir şeyimiz yok. Terörü hepimiz lanetliyoruz. TFF yetkilileri bu şekilde davranmışsa diyecek bir şey de kalmıyor. Camiamız olarak TFF’nin uygulamasına saygılıyız.



Refik Sıla GÜVENÇ