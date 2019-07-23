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Boğazı yüzerek geçtiler

"31. Samsung Kıtalar Arası Yüzme Yarışına" katılan Gebzeli yüzücüler yarışı başarı ile tamamladı

Boğazı yüzerek geçtiler

23 Temmuz 2019 Salı 09:59

 Gebze Gençlik Spor Master Yüzme Takımımız  21 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirilen dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı olan "31. Samsung Kıtalar Arası Yüzme Yarışına"  katıldı. 59 ülkeden 2400 yüzücü ile birlikte İstanbul Boğazını yüzerek geçtiler.

Gebze Gençlik Spor Master Yüzme Takımı sporcuları Şükrü Selvi, Ismail Uğurlu, Enez Şirin, Bayramali Öztürk, Fatih Karakaya, Engin Tümer yarışı başarı ile tamamladı.
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Anahtar Kelimeler
SamsungKıtalar Arası YüzmeYarışmaYüzmeGebze
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