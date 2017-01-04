Borçlar kapandı!

Bu borçların kapatılması için büyük çaba sarf eden Gebzespor Başkanı İlker Çakır, Gebzesporlulara müjdeli haberi verdi. Çakır yaptığı açıklamada SGK borçalarının kapatıldığını açıklarken, "Ödeme yapmayan arkadaşlara rücu edileceklerdir. Başta bu borçları kapamamızda bize yardımcı olan Sayın Belediye Başkanımız Adnan Köşker ve elinden gelen tüm çabayı gösteren yönetim kurulumuza uğraşlarından dolayı teşekkür ederim" dedi. Öte yandan ödenen borç dekontları Çakır tarafından internet ortamında paylaşıldı.



Samet Kahraman