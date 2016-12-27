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Bu hafta maç yok

Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa yaptığı bilgilendirme açıklamasında, "31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinde yılbaşı sebebiyle Amatör Süper Lig ve 1.Küme müsabakaları oynatılmayacaktır.

Bu hafta maç yok

27 Aralık 2016 Salı 15:56

 Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa yaptığı bilgilendirme açıklamasında, "31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinde yılbaşı sebebiyle Amatör Süper Lig ve 1.Küme müsabakaları oynatılmayacaktır. Ancak U-14/U-15 Play Off/U-17 Play Off ve 1.Küme U-19 müsabakaları oynanacaktır. Detaylı programı 27.12.2016 tarihinde www.kaskf.org adresimizden takip edebilirsiniz. "dedi. Selçuk Esmer GEÇAL

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