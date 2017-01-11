Bu Havuzlar halka açılsın!

Gebze’de Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldıktan sonra gösterilen ilgi adeta zirve yaparken, diğer ilçelerde de yüzme havuzları birer ihtiyaç olarak öne çıktı. Çayırova ilçesi Kapalı yüzme havuzu inşaatını Haziran ayında hizmete açmaya hazırlanırken Darıca ve Dilovası’nın da bu ihtiyaçları karşılanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Darıca’da FETÖ soruşturmaları sonrası KHK hükmünde Kocaeli Valiliği tarafından kapatılan ve tüm taşınmazları Devlete geçen Fatih Koleji’nin kapalı yüzme havuzu ile, Denizyıldızları ATL ve Endüstri Meslek Lisesi’ne ait kapalı yüzme havuzlarının bir an önce halka açılması bekleniyor.

Her iki havuzun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi bu bölgede yüzme sporuna gönül veren öğrenciler ve gençlerin önemli bir eksikliğini giderecek.

DENİZYILDIZLARI HAVUZU ATIL DURUMDA

Özellikle Garanti Bankası çalışanlarının bir araya gelerek oluşturdukları Denizyıldızları Projesi dahilinde 2006 yılında Darıca’da inşa edilen kampüs içerisinde yer alan kapalı yüzme havuzunun bugüne dek hiçbir etkinlikte açık olmaması, okul öğrencilerinin bile hizmetine sunulmamasına tepki gösteren bazı okul velileri ve Darıca sakinleri, “10 yıldır bölgede var olan bu havuzu birçok insan değil kullanmak daha görmedi bile. Bu tesisin okul inşaatı tamamlandıktan sonra yapıldığını biliyoruz. Yetkililer bu işe el atsın ve bu havuzlar gençlerimizin hizmetine sunulsun” şeklinde görüş belirttiler.

FATİH KOLEJİ HAVUZU ÜST SEGMENT

FETÖ ile irtibatlı olduğu için 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası KHK kapsamında kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Fatih Koleji’nin yarı olimpik yüzme havuzunun da halkın kullanımına açılması için çalışma yapılması bekleniyor. Bu okulun havuzunun son derece modern ve teknik donanımlı olması, KBB’nin buraya yapacağı küçük bir düzenleme ile halkın kullanımına açılabileceğini belirten sporseverler, “ Darıca’ya yakışır bir yüzme havuzu olması dolayısıyla Fatih Koleji havuzunun bir an önce halka açılmasını istiyoruz” dediler.



REFİK SILA GÜVENÇ