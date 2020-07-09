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Bu kutlama şampiyon Kocaeli'ye yakıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TFF tarafından şampiyon ilan edilen Kocaelispor için hazırlanan şampiyonluk kutlama programını kamuoyuna duyurdu. TFF'nin dün açıkladığı karar ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor şampiyon ilan edildi. Kocaeli Büyük

Bu kutlama şampiyon Kocaeli'ye yakıştı

09 Temmuz 2020 Perşembe 15:23

Maide Restaurant’ta düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaelispor Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve kulüp yöneticileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kocaelispor şampiyonluk kutlama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

İLK KUTLAMA İZMİT KÖRFEZİ’NDE

TFF Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamayla lig lideri Kocaelispor’un şampiyon ilan edildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, şampiyonluk kutlamalarını Kocaelispor kulübümüzle, taraftarlarımızla birlikte Kocaelimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaelispor’a vermiş olduğu destek tüm Kocaelililer tarafından bilinmektedir. İnşallah bu destek büyüyerek devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü Kocaelispor başkanımız ve kıymetli yöneticileri, Kocaelispor futbolcuları ve kıymetli aileleri, spor camiamızın ve taraftarlarımızın güzide temsilcileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın Maide Restoranda buluşacaklar, oradan hep birlikte marinaya geçecekler. Gemi turumuz marina iskele alanında başlayacak olup; Kocaelispor gemimize eşlik eden teknelerle, kayıklarla birlikte coşkulu bir Körfez turu gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.

 

ŞEHİR TURU

Gemi turu sırasında havai fişek gösterileri yapılacağını belirten Genel Sekreter Gündoğdu; “Gemi turu sırasında Tahir Büyükakın Başkanımız ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez gemi içerisinden işaret fişeği atacak. İşaret fişeğinin ardından şehrimizin farklı noktalarından havai fişek gösterileri yapılacak. Çok değerli Kocaelispor taraftarları Hodri Meydan, sahil boyunca ellerindeki meşalelerle Kocaelispor gemimizdeki coşkuya ortak olacaklar. Körfezdeki gemi turumuzun ardından Kocaelispor futbolcularımızın, yöneticilerimizin ve Tahir Başkanımızın yer aldığı topluluk Kocaelispor’umuz için hazırlanan üstü açık otobüse geçerek şehir turu atacak ve büyük bir coşkuyla stada doğru gidilecek” açıklamasında bulundu.

 

STADDA KIRAÇ KONSERİ

Kocaelispor stadında yapılacak kutlama programına az sayıda taraftarın alınacağını ifade eden Gündoğdu; “Uygun sayıda biletli Kocaelisporlu taraftarımızın, sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine riayet edilerek Kocaelispor Stadyumu’na girişlerine izin verilecek. Böylece stadyum kutlamaları başlayacak. Kocaelispor Stadyumu’nda akşam saatlerinde yerel sanatçı konserleri başlayacak ve Kocaelispor’umuzun şampiyonluk öyküsünü anlatan videolar ve röportajlar yayınlanacak. Ardından Kıraç konseriyle devam edilecek. Stadyum içerisinde büyük bir görsel şölen eşliğinde, Kocaelispor’umuza yakışan bir şampiyonluk kutlamasına hep beraber şahitlik edeceğiz” dedi.

 

2. LİGDE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Önemli bir sürecin geçtiğine dikkat çeken Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ise; “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ekibi, arkamızda sezon boyunca dağ gibi durdu. Ancak bu güçlü duruş bizi çok güçlü kıldı. Çok belirsiz bir sezona başlamıştık. Henüz transfer tahtası açılmamış bir takımdık. 30 milyona yakın bir borç yüküyle karşı karşıyaydık. Arkamızda Büyükşehir’in gücünü her zaman hissettim ve hep birlikte başardık. Bize en büyük gücü desteği veren başkanımız Büyükakın’a, ilçe belediye başkanlarımıza, siyasilerimize, takımla birlikte savaş veren taraftarlarımıza ve örnek olmuş taraftar derneğimize teşekkür ediyorum. Biz böyle hep birlikte ayakta durdukça, ikinci ligde de, 2020-2021 sezonunda da şampiyonluk coşkusunu liglerin bitimine 6-7 hafta kala ilan edeceğiz. Ben bunun sözünü sizlere vermek istiyorum. Büyükşehir’in de destekleriyle PTT 1. lig kadrosunu oluşturmak için çalışıyor olacağız” dedi.

 

ŞAMPİYONLUK YOLU SERGİSİ

12 Temmuz Pazar günü yapılacak konserlerin haricinde 10 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkında Şampiyonluk Yolu Sergisi lansmanı gerçekleştirilecek. Kocaelispor tarihine dair önemli dönüm noktaları ile bu sezon kazanmış olduğumuz lig şampiyonluğunun süreci görsellerle anlatılacak. Genelde kentimizde, özelde gençlerimize Kocaelispor bilinci oluşturmayı amaçlanan sergi gün boyu ziyaret edilebilecek.

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