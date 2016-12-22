İlk yarı sonunda ligi 4. Sırada tamamlayan ve deneyimli teknik adam Ergun Ortakcı ile sözleşme imzalayan Gebzespor’da bugün önemli bir gün. Deneyimli hoca bugün ilk idmanına imza atacak. Saat 12.00’de tesislerde oyuncularla bir araya gelecek olan Ortakcı, böylece Gebzespor serüveninin ilk ayağını gerçekleştirmiş olacak. Refik Sıla GÜVENÇ
Bugün İdmana Çıkıyor
Gebzespor ile anlaşan teknik direktör Ergun Ortakcı bugün mor beyazlı takımla ilk idmanına saat 15.00’te çıkacak.
İlk yarı sonunda ligi 4. Sırada tamamlayan ve deneyimli teknik adam Ergun Ortakcı ile sözleşme imzalayan Gebzespor’da bugün önemli bir gün. Deneyimli hoca bugün ilk idmanına imza atacak. Saat 12.00’de tesislerde oyuncularla bir araya gelecek olan Ortakcı, böylece Gebzespor serüveninin ilk ayağını gerçekleştirmiş olacak. Refik Sıla GÜVENÇ