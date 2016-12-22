Bugün İdmana Çıkıyor

İlk yarı sonunda ligi 4. Sırada tamamlayan ve deneyimli teknik adam Ergun Ortakcı ile sözleşme imzalayan Gebzespor’da bugün önemli bir gün. Deneyimli hoca bugün ilk idmanına imza atacak. Saat 12.00’de tesislerde oyuncularla bir araya gelecek olan Ortakcı, böylece Gebzespor serüveninin ilk ayağını gerçekleştirmiş olacak. Refik Sıla GÜVENÇ